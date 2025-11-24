Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 24 de noviembre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 24 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 24 de noviembre

Los números ganadores son: 01 05 08 11 12 15 28 29 32 35 49 53 60 64 65 70 74 77 78 80

Números ganadores de Numbers del lunes 24 de noviembre

Combinación mediodía: 03 05 06

Combinación noche: 06 07 09

Números ganadores de Win 4 del lunes 24 de noviembre

Combinación mediodía: 05 09 03 01

Combinación noche: 07 00 01 09

Números ganadores de Take 5 del lunes 24 de noviembre

Combinación mediodía: 19 26 34 35 38

Combinación noche: 01 04 05 14 27

Números ganadores de Cash4Life del lunes 24 de noviembre

Los números ganadores son: 05 18 33 41 56

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más comunes es seleccionar números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería correctamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

