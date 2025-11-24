Megaoferta en Home Depot: elegante closet de 8 puertas baja de $742 a $450 por Black Friday

Home Depot lanzó una de las ofertas más llamativas de su temporada de Black Friday con un closet de 8 puertas que combina diseño moderno, gran capacidad de almacenamiento y un descuento considerable.

El mueble, que originalmente cuesta $742, puedes comprarlo ahora por $450, una rebaja del 39%.

El armario está fabricado en madera MDF de alta calidad con acabado blanco y está pensado para quienes necesitan optimizar el espacio sin perder estética.

Su tamaño es de 79.1” de ancho, 74.8” pulgadas de alto y 19.3‘ pulgadas” de profundidad, lo que lo hace adecuado tanto para habitaciones amplias como para espacios más compactos.

Así es el closet de 8 puertas que oferta Home Depot por Black Friday

El closet o armario incluye tres barras para colgar ropa, ideales para prendas largas o delicadas, además de cuatro niveles de estantes perfectos para guardar ropa de cama, cajas organizadoras o artículos del hogar que requieren fácil acceso.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Home Depot | Cortesía

En la parte inferior incorpora tres cajones amplios, pensados para accesorios personales como bufandas, corbatas o calcetines. Las puertas también incluyen vidrio templado, un detalle decorativo que permite exhibir algunas prendas y aporta un toque elegante al diseño.

El sistema de apertura está equipado con bisagras ocultas de acero, que facilitan la alineación de las puertas y contribuyen a la estabilidad del mueble. Además, el producto incluye un dispositivo antivuelco, un elemento clave para la seguridad en hogares con niños.

El acabado blanco pintado ofrece una superficie resistente y fácil de limpiar, mientras que los tiradores metálicos aportan un toque clásico y duradero. El MDF con estructura reforzada garantiza soporte suficiente para ropa, cajas y objetos pesados.

Home Depot advierte que el artículo llega dividido en varias piezas, por lo que se requiere paciencia durante el ensamblaje. Cada pieza viene etiquetada y el paquete incluye todas las herramientas necesarias.

Con 3.8 estrellas de 76 reseñas, el closet recibe opiniones mixtas, aunque la mayoría destaca que ofrece una buena relación entre precio y calidad. Muchos compradores valoran su estética, funcionalidad y montaje accesible.