Messi publica conmovedor mensaje tras la muerte del hombre que lo convenció de jugar por Argentina

El fútbol de Argentina está de luto tras la muerte de Omar Souto, el legendario director técnico de la AFA que dedicó más de 30 años a formar las selecciones nacionales y, lo que es más importante, descubrió al joven Lionel Messi en 2003 y lo fichó para la Albiceleste, impidiéndose así que lo hiciera España.

La noticia de su fallecimiento, a los 73 años, generó una profunda conmoción en el fútbol nacional y entre quienes compartieron con él el día a día en el predio de la AFA.

Grandes figuras del combinado nacional le dedicaron un sentido mensaje en sus redes sociales, y una de las más conmovedoras fue la de Lionel Messi.

El capitán de la Selección mayor despidió a Souto con palabras emotivas en una publicación de su Instagram personal. El astro albiceleste recordó: “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección”.

En otro pasaje de su mensaje, el capitán aseguró que lo recordará “para siempre” y concluyó con una última frase para recordar su calidez humana y su memoria: “Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”. La publicación de Messi estuvo acompañada por tres fotos en las que está con Souto: en el vestuario de Qatar con la Copa del Mundo, abrazados en una foto grupal en la Copa América y en la coronación de la Finalissima contra Italia en Wembley.

Más futbolistas también se despidieron

Otro futbolista de La Scaloneta que le dedicó una publicación en sus redes sociales fue Julián Álvarez, quien le dedicó el pésame con una imagen juntos en la caravana tras la obtención del Mundial. Por su parte, Rodrigo De Paul, que también lo recordó con un tierno video divirtiéndose, escribió: “Viejito, hoy nos toca despedirte, pero tu legado queda para siempre! Vamos a extrañar tus anécdotas, tus abrazos cada vez que nos tocaba llegar al predio y tantas cosas más!”.

En el día de ayer se conoció la triste noticia del fallecimiento de Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales y un segundo padre para muchas de las figuras de La Scaloneta.



Rodrigo De Paul lo recordó vía Instagram 🥹🤍 pic.twitter.com/nmQdioH7XC — movimientodepaul7 (@movimentdepaul7) November 24, 2025

La influencia de Souto en la carrera de Messi fue determinante. Según la biografía del futbolista escrita por Ariel Senosiain, Souto fue el encargado de localizar al joven rosarino para su primera convocatoria a la Selección Sub 20.

El relato detalla cómo, tras buscar en una guía telefónica de Rosario, Souto contactó primero a la abuela del rosarino, luego al tío y finalmente al padre, a quien le comunicó el interés de la AFA, aunque confundió el nombre de pila del jugador.

El vínculo entre Souto y Messi se consolidó con el tiempo. En la fotografía de la familia de la Selección tras la conquista de la Copa América 2021, que puso fin a una larga sequía de títulos, Souto aparece abrazado al capitán.

Además, su presencia fue notoria en los festejos posteriores al Mundial de Qatar 2022, donde se lo vio conversando con Messi, Antonela Roccuzzo y los hijos del futbolista tras la premiación. Los mensajes de los futbolistas reflejan la influencia que tenía en el grupo.

La AFA comunicó el deceso de Souto a través de sus redes sociales, expresando su pesar por la pérdida de quien fuera gerente de Selecciones Nacionales durante décadas. En el mensaje institucional, la entidad agradeció su entrega: “Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir”, publicó la AFA.

