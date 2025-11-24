Pentágono investiga al senador Mark Kelly por video donde insta a “rechazar órdenes ilegales”

El Departamento de Defensa informó que realizará una investigación exhaustiva al senador Mark Kelly quien podría enfrentarse a un juicio militar, después de publicar un video junto a otros cinco demócratas en donde le piden a las fuerzas militares y agentes de inteligencia, “rechacen órdenes ilegales” de Trump.

La investigación que está llevando a cabo el Pentágono en contra del senador demócrata, es por posibles violaciones a la ley militar, por “graves acusaciones de mala conducta contra el Capitán Mark Kelly, USN (Ret.)”.

“Revisión exhaustiva de estas acusaciones”

“De conformidad con el Código Uniforme de Justicia Militar, Título 10 del Código de los Estados Unidos, artículo 688, y otras regulaciones aplicables, se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales, que podrían incluir el regreso al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas”, puntualizó el Departamento de Defensa.

El video de los seis demócratas fue publicado en redes sociales la semana pasada, en donde exponen que “en este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país”.

“Queremos dirigirnos directamente a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Comunidad de Inteligencia. El pueblo estadounidense necesita que defiendas nuestras leyes y nuestra Constitución. No abandones el barco. Pueden rechazar las órdenes ilegales”, exhortaron los seis demócratas.

The video made by the “Seditious Six” was despicable, reckless, and false. Encouraging our warriors to ignore the orders of their Commanders undermines every aspect of “good order and discipline.” Their foolish screed sows doubt and confusion — which only puts our warriors in… https://t.co/UvLXChZnmF — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 24, 2025

“Seis Sediciosos”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth no está de acuerdo con el mensaje que enviaron y a través de su cuenta X denunció que “el video de los ‘Seis Sediciosos’ fue despreciable, imprudente y falso”.

“Animar a nuestros guerreros a ignorar las órdenes de sus comandantes socava por completo el buen orden y disciplina. Su disparatada diatriba siembra duda y confusión, lo que solo pone en peligro a nuestros guerreros”, añadió.

“No voy a permitir que me intimiden”

Por su parte, el senador de Arizona, contestó a través de X, su inconformidad sobre la decisión que tomará el secretario Hegseth y se dirigió al presidente Trump.

“No voy a permitir que Donald Trump ni Pete Hegseth me intimiden y me impidan hacer mi trabajo, incluyendo la supervisión de esta administración”, declaró.

Antes de este post, Kelly señaló que: “Si Trump intenta intimidarme, no funcionará. He dado demasiado a nuestro país como para que me silencien unos abusadores que se preocupan más por el poder que por la Constitución”.

Listen, Trump. Your continued threats will not intimidate me or keep me from doing my job, which includes oversight of the executive branch.



Stop the threats of execution, hanging, and sending a mob before someone gets hurt.



America deserves better. https://t.co/fhSx8OBLMg — Captain Mark Kelly (@CaptMarkKelly) November 24, 2025

Mark Kelly es parte de los legisladores demócratas que hablaron directamente en un video pubicado en días pasados. También están la senadora Elissa Slotkin y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan.

Piloto y astronauta

El senador Kelly fue piloto de combate antes de convertirse en astronauta y luego se retiró con el rango de capitán. Los legisladores señalaron que necesitaban tropas para “defender nuestras leyes, nuestra Constitución”.

Donald Trump ordenó al Ejército desplegarse en distintas ciudades del país, en su mayoría gobernadas por demócratas, con el argumento de calmar disturbios y en otros lugares ha dicho que según el crimen ha ido en aumento.

