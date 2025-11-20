Demócratas piden a militares y agentes “rechacen órdenes ilegales” de Trump

Legisladores del Partido Demócrata publicaron un video en donde solicitan a los miembros de las fuerzas armadas y los agentes de inteligencia que “rechacen las órdenes ilegales” de la administración Trump.

Seis demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado afirmaron que “la administración está enfrentando a nuestros profesionales militares y de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país”, aseguran los demócratas en el video.

“No abandones el barco”

Entre los legisladores se encuentran el senador Mark Kelly, de Arizona, quien fue miembro de la Marina estadounidense y astronauta de la NASA. También figura, la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió para la CIA en Irak.

“Pueden rechazar las órdenes ilegales”, exhortaron los seis demócratas.

“Queremos dirigirnos directamente a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Comunidad de Inteligencia. El pueblo estadounidense necesita que defiendas nuestras leyes y nuestra Constitución. No abandones el barco”, se lee en la descripción del video.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

Por su parte, la Casa Blanca no está de acuerdo con la petición de los congresistas, según un mensaje Stephen Miller, subjefe de gabinete.

“Hacen un llamado a rebelarse contra su comandante en jefe”

“Altos dirigentes demócratas hacen un llamamiento abierto a funcionarios de la CIA y a mandos militares a rebelarse contra su comandante en jefe. No subestimen lo peligrosamente radicalizado que se ha vuelto el Partido Demócrata”, subrayó Miller.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también respondió a través de X, acusando a los demócratas de padecer “síndrome de trastorno por Trump”, un término usado por los republicanos para referirse a sus oponentes.

Los legisladores no especificaron en su mensaje a qué ordenes se referían. Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha sido objeto de críticas por el uso de las fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país.

Dentro de Estados Unidos, Trump ordenó el envío de efectivos de la Guardia Nacional a varias ciudades del país gobernadas por los demócratas, en un intento por controlar supuestos disturbios generalizados.

