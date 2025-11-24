Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 24 de noviembre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 24 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 91 a lo largo de la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:51 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:24 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Se estima que la temperatura máxima sea de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 34 (1ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 57% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

