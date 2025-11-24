Quiénes recibirán pagos del Seguro Social el 26 de noviembre

El último grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirá su pago correspondiente a noviembre este miércoles, en una fecha clave que llega a pocas semanas del aumento por ajuste de costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) programado para enero de 2026.

El proceso de pagos continúa bajo las nuevas reglas federales que exigen depósitos electrónicos, tras la eliminación definitiva de los cheques en papel.

A continuación, todos los detalles sobre quiénes cobran esta semana y cómo funciona el calendario de pagos.

Quiénes reciben pago el 26 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), los beneficiarios cuyo cumpleaños está entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año reciben su pago mensual el miércoles 26 de noviembre.

Este grupo corresponde a la cuarta y última ronda de pagos del mes.

Cómo se determina la fecha de tu pago

Los pagos del Seguro Social se distribuyen los miércoles, siguiendo estrictamente el día de nacimiento del beneficiario:

-Cumpleaños del día 1 al 10 de cualquier mes del año: segundo miércoles del mes.

-Cumpleaños del día 11 al 20 de cualquier mes del año: tercer miércoles del mes.

-Cumpleaños del día 21 al 31 de cualquier mes del año: cuarto miércoles del mes (el 26 de noviembre, en este caso).

Además:

-Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 cobran cada día 3 del mes, salvo fines de semana o festivos.

-Quienes reciben Seguro Social + SSI, reciben el pago del Seguro Social el día 3 y el de SSI el día 1 de cada mes.

Por qué ya no se envían cheques en papel

Este año entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que puso fin a la emisión de cheques físicos por parte del gobierno federal.

Todos los beneficiarios debieron migrar a depósito directo a cuentas bancarias o a la tarjeta Direct Express antes del 30 de septiembre.

El objetivo, según la orden, fue agilizar los pagos y reducir errores en la entrega.

Calendario de pagos de SSI para finales de 2025 y comienzos de 2026

La SSA también confirmó las próximas fechas de envío para los pagos del Ingreso

Suplementario de Seguridad (SSI):

-1 de diciembre de 2025 (pago de diciembre)

-31 de diciembre de 2025 (pago adelantado de enero 2026)

-30 de enero de 2026 (pago de febrero 2026)

-27 de febrero de 2026 (pago de marzo 2026)

