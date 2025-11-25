Comisionado residente Pablo José Hernández pide mayor información sobre movilización militar de EE.UU. en Puerto Rico

NUEVA YORK – Ante el aumento “repentino” de actividad militar estadounidense en Puerto Rico que incluye la restricción del espacio aéreo sobre Ceiba, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, le envió una carta al secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, en la que le solicita más información sobre el alcance de la movilización en la isla.

En entrevista con El Diario este martes, Hernández dijo que el emplazamiento es uno en pro de la transparencia.

“Nosotros estamos exigiendo más transparencia para que tengamos información sobre lo que está ocurriendo …Yo apoyo que Puerto Rico apoye militarmente a Estados Unidos. Ahora bien, para mí es importante que no haya una sola detonación en Vieques. Eso sería un gran retroceso”, planteó el funcionario en referencia a la isla municipio centro de prácticas militares de la Marina por décadas hasta su salida en medio de protestas masivas en el 2003.

“No es una posición ideológica ni en contra de las Fuerzas Armadas ni de la acción militar; es, simplemente, queremos más información”, añadió el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

Según el comisionado residente, la intención detrás de la misiva es que el encargado del “Departamento de Guerra”, como rebautizó el presidente Donald Trump a la agencia, o algún representante suyo participé en una sesión informativa.

“Nosotros enviamos una carta al Departamento de la Defensa exigiendo un ‘briefing’ (sesión informativa). Sé que Nydia Velázquez (congresista de NY) envió una unos días más tarde también, y lo que queremos promover con esto es mayor transparencia”, insistió sobre sus esfuerzos.

Para sostener su reclamo, el comisionado mencionó tres acciones que incluyen la Misión de Avisos al Aire (NOTAM) de cinco meses en la Estación Naval Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba. Lo anterior restringe el espacio aéreo sobre la base por “Razones Especiales de Seguridad”, desde el 1 de noviembre al 31 de marzo de 2026. El legislador también busca indagar sobre los ejercicios de entrenamiento reportados en el Campamento Santiago en Salinas, el 20 de noviembre, y la alegada nueva autorización para la eliminación de municiones en el antiguo campo de bombardeo de Vieques.

De acuerdo con información de la Administración Federal de Aviación (FAA), agencia que emite los NOTAM, estos son avisos con información esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo, pero que no se conoce con la suficiente antelación como para ser difundida por otros medios. Estos avisos notifican sobre el estado anormal de un componente del Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS).

El potencial descarte de municiones en el antiguo polígono de tiro de Vieques es de lo que más le preocupa al comisionado, porque sus terrenos aún no se han descontaminado del todo, luego de décadas de prácticas de la Marina de Estados Unidos en la zona.

“Necesitamos más información para saber exactamente qué están haciendo. No quisiera especular, porque especular podría tener consecuencias sobre la tranquilidad de los viequenses”, expuso Hernández.

En ese sentido, añadió que busca conocer si las autoridades militares en Puerto Rico están incurriendo en acciones contrarias a la limpieza de los terrenos.

“Dejarnos saber, por ejemplo, si están haciendo algo que sea contrario a la limpieza y a la descontaminación que se tiene que llevar a cabo allí”, mencionó.

En la carta con fecha del 21 de noviembre, el comisionado plantea que la limpieza de Vieques es “uno de los compromisos más delicados y duraderos que el gobierno federal ha asumido” con el pueblo de Puerto Rico.

“Tras décadas de actividad militar que dejaron importantes daños ambientales y consecuencias duraderas para la salud de la comunidad, cualquier indicio de uso de nuevas armas o de la expansión de las operaciones pone inmediatamente en duda si estas acciones podrían socavar los esfuerzos de remediación en curso y erosionar aún más la confianza pública. El municipio de Vieques ha indicado que no ha recibido ninguna comunicación del Departamento de Defensa sobre el aumento de la actividad”, expuso.

Hernández defendió su respaldo a la presencia militar en Puerto Rico, con excepción a cualquier intervención en Vieques.

“La oposición siempre criticará. Yo he asumido una postura responsable de actuar con base en la información que hay disponible y de no sembrar miedo en la gente”, aseguró.

En el caso de la misiva enviada por Velázquez, demócrata de Nueva York, con fecha de este lunes, la misma alerta de entrada sobre la supuesta intención de las autoridades militares de renovar las prácticas en Vieques.

En el texto, que también firmó la demócrata de Illinois, Delia Ramírez, Velázquez hizo referencia a informes que apuntan a que, a partir del próximo 13 de enero, se autorizó al personal militar a destruir municiones inoperables en Vieques que no formen parte de la limpieza ordenada por el gobierno federal.

De acuerdo con las congresistas, dicha posibilidad es particularmente preocupante dado el largo historial de contaminación militar, desplazamientos y los riesgos constantes que plantean las municiones sin detonar en la isla.

“Hoy día, Vieques tiene una de las peores tasas de enfermedad en comparación con el resto de Puerto Rico: la prevalencia del cáncer es 27 veces mayor, los residentes tienen ocho veces más probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares y siete veces más probabilidades de morir de diabetes. Y, lamentablemente, los riesgos para la salud y la seguridad persisten, ya que persisten grandes cantidades de municiones sin detonar (UXO) en el territorio de Vieques y sus aguas circundantes”, escribieron las legisladoras.

Velázquez y Ramírez solicitaron una reunión informativa a nivel de miembros del Departamento de Defensa a más tardar el 4 de diciembre.

La oficina de prensa del comisionado residente divulgó la información sobre la carta ayer, mismo día en que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitó a militares en la isla para agradecerles su apoyo a las misiones de EE.UU. en el Caribe.

El principal oficial militar estadounidense habría arribado a la isla el domingo con el fin de compartir con las tropas.

Según un comunicado del Pentágono, sede del Departamento de Defensa, Caine se reuniría con miembros del Ejército estadounidense en Puerto Rico para “agradecerles su destacado apoyo a las misiones regionales” a tono con el Día de Acción de Gracias.

El líder militar también visitaría a los militares que operan en el mar para agradecerles por “su dedicación e inquebrantable servicio en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Caine se encontraba acompañado por David L. Isom, su principal asesor militar, reportó Military Times.

Este martes, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., llegó a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar.

Las reuniones de Caine coincidieron además con lo que se ha denominado una nueva fase en la estrategia “Lanza Sur” o “Operation Southern Lance” que encabeza la referida agencia.

Al momento, las autoridades estadounidenses mantienen más de 10,000 soldados en la zona. Adicional, el mayor portaviones estadounidense, el USS Gerald R. Ford, permanece en las costas venezolanas.

En cuanto a Puerto Rico, el operativo incluye prácticas por parte de infantes de marina en buques anfibios en varias áreas. Miles de efectivos se encuentran distribuidos en distintas bases.

Por su condición de territorio de EE.UU., Puerto Rico no cuenta con su propia milicia, sino que los boricuas sirven en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas del país del norte.

El 13 de noviembre, Hegseth anunció la estrategia “Lanza Sur” bajo el argumento de eliminar a narcoterroristas y reducir el tráfico ilegal de drogas hacia EE.UU.

La operación, para incrementar el despligue de fuerzas, está liderada por el Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM).

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra Patria de las drogas que matan a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos”, compartió el funcionario por la red social X.

La visita de Caine a la isla también coincide con la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO). Trump y su equipo ha vinculado al Gobierno venezolano y a su presidente Nicolás Maduro con la organización

La presencia militar en Puerto Rico en el marco de la escalada en la tensión entre EE.UU. y Venezuela inició a finales de agosto cuando la 22a Unidad Expedicionaria Marina (MEU) anunció en un comunicado que infantes del Cuerpo de Marines realizaban labores de entrenamiento anfibio y vuelos en el sur de Puerto Rico.

Días después, Hegseth visitó la Base Aérea Muñiz en Carolina para compartir con militares.

