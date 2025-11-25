Juicio sobre la cesión del lote a la biblioteca de Trump en Miami será en agosto de 2026

Una jueza de Florida fijó para el 3 de agosto de 2026 la fecha del juicio sobre la demanda que cuestiona la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump en un terreno público de Miami, decisión que coincide con el anuncio de Miami-Dade College de convocar una nueva votación sobre la cesión del terreno.

Marvin Dunn, historiador local, acusa a la universidad de violar la ley estatal al aprobar en septiembre pasado la entrega de un lote de 2,63 acres junto a la Torre de la Libertad sin transparencia suficiente. La acción legal busca frenar el proyecto hasta que se garantice la participación pública.

“Estoy muy complacido de anunciarles que, a partir de hoy, tenemos una fecha de juicio en mi caso contra el consejo del Miami-Dade College, será agosto del próximo año, nos vemos ahí”, afirmó Dunn en un video grabado en el terreno destinado para la biblioteca.

El Gobierno de Florida ya había aprobado el 30 de septiembre la entrega del terreno, un paso que provocó protestas de activistas, estudiantes y profesores por considerarlo un espacio público junto a un sitio histórico que recibió a refugiados cubanos.

Sin embargo, una orden judicial temporal detuvo la transferencia, respaldada por el fiscal general del estado, James Uthmeier.

En paralelo, Miami-Dade College anunció una nueva sesión del consejo para el próximo 2 de diciembre, cuando se someterá otra vez a votación la cesión del lote. La presidenta de la universidad, Madeline Pumariega, aseguró que esta reunión permitirá a la comunidad “una segunda oportunidad para dirigirse al consejo” antes de tomar una decisión final.

De concretarse, la biblioteca sería la primera presidencial en Florida y se proyecta como un atractivo turístico vinculado al club Mar-a-Lago, residencia de Trump desde 2019.

Según una encuesta de la firma local Bendixen & Amandi International del mes de octubre, casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade, el 74 %, rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca de Trump en la ciudad.

Con información de EFE.

