La “Constellation Ball” renueva el ritual de Año Nuevo en Times Square con más brillo y tecnología

Nueva York ya se prepara para recibir el 2026 con un espectáculo completamente renovado: la nueva Constellation Ball, la novena versión del emblemático globo de cristal que desciende cada 31 de diciembre en Times Square.

La instalación, presentada oficialmente este lunes en One Times Square, promete una experiencia más inmersiva, luminosa y accesible al público, marcando un antes y un después en una tradición que comenzó en 1907.

De acuerdo a ABC News, la Constellation Ball se presenta como “la bola más grande hasta ahora”, con 12.5 pies (3.81 m) de diámetro, un peso de 12,350 libras (5601.8 kg) y una estructura revestida con 5,280 cristales Waterford (casi el doble que su predecesora), que combinan estética artesanal con tecnología de iluminación avanzada. Cada cristal, esta vez en formato circular, reemplaza los triángulos introducidos en 1999, y viene en 3 tamaños distintos: 1.5, 3 y 4 pulgadas (3.8, 7.6 y 10.1 cm). Esta geometría simboliza la idea de “interconexión, plenitud y el ciclo continuo” que marca el paso del tiempo, según los diseñadores.

Un diseño que apuesta por la luz, la emoción y la conexión global

La nueva pieza incorpora un sistema totalmente modernizado con iluminación LED, controles de movimiento y un sistema de audio interactivo capaz de generar diseños visuales en tiempo real a partir de música u otros sonidos. Se trata de un avance que busca ampliar la experiencia colectiva que millones de personas viven cada Año Nuevo, tanto en Times Square como en transmisiones alrededor del mundo.

Los cristales, que llevan nombres como “infinite joy”, “infinite light” e “infinite beginnings”, buscan transmitir un mensaje de optimismo y renovación, acorde con el espíritu de la celebración. Michael Phillips, presidente de Jamestown, propietaria y operadora de One Times Square, destacó que la renovación pretende “marcar un nuevo comienzo para la pieza central de la celebración”, resaltando la relación entre pasado, presente y futuro.

Tom Harris, presidente de la Times Square Alliance, añadió que la bola es uno de los símbolos más reconocidos del mundo y representa “esperanza y nuevos comienzos para millones de personas”.

Una experiencia que por primera vez será accesible al público

Por primera vez en la historia, el público podrá visitar el Constellation Ball antes de la gran celebración. One Times Square ofrecerá 2 experiencias con boleto que incluirán acceso al nuevo mirador de 360°, recién inaugurado, y un recorrido hasta la plataforma donde se encuentra la emblemática esfera.

Pero la novedad más llamativa es que los visitantes podrán dejar un mensaje personalizado que será traducido a código Morse y proyectado mediante luz en la propia bola durante la víspera de Año Nuevo, según informa Lohud. Quienes adquieran la experiencia premium recibirán además un exclusivo cristal Waterford como recuerdo.

Este gesto busca, según las autoridades, reforzar la conexión entre los asistentes y la ciudad, convirtiendo el ritual en un evento más participativo y emocional.

El debut televisivo: una cita infaltable en Nochevieja

Como es tradición, la renovada Constellation Ball será protagonista en la transmisión de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, que iniciará el 31 de diciembre a las 20 horas (ET) por ABC. Este año, la emisión contará con Rita Ora acompañando a Seacrest desde Times Square; Chance the Rapper desde Chicago; y Rob Gronkowski, junto a Julianne Hough, desde Las Vegas.

La ceremonia de ascenso del Constellation Ball ya se realizó de manera oficial durante su presentación, incluyendo un corte de cinta para inaugurar el nuevo mirador panorámico, ubicado en la parte superior del rascacielos emblemático.

Mientras tanto, la versión anterior de la bola ha sido retirada y se exhibirá como parte de la próxima experiencia inmersiva Times Travel, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. La iniciativa busca mantener viva la historia del icónico ritual y ofrecer un viaje interactivo por las transformaciones del sitio más fotografiado de la ciudad.

Nueva York entra de lleno en la temporada festiva

La revelación de la Constellation Ball coincide con una serie de eventos que marcan el inicio de la temporada navideña en Manhattan. El lunes, Saks Fifth Avenue presentó sus esperados escaparates y el célebre espectáculo de luces en su fachada, que regresa tras la pausa del año pasado. Además, el American Museum of Natural History inauguró su tradicional árbol de origami, este año titulado “New Beginnings”, en homenaje a las especies que surgieron tras la extinción de los dinosaurios.

Todo ocurre en plena preparación para el 99º Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, uno de los eventos más emblemáticos de Nueva York, que marcará oficialmente el inicio de las festividades.

Con el despliegue de la nueva Constellation Ball, la ciudad busca no solo renovar una tradición centenaria, sino también reconectar con el público mediante una experiencia más cercana, tecnológica y emocional. Una forma brillante, y literal, de despedir el año y recibir el 2026 con esperanza, luz y celebración.

