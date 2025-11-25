Piqué lanza casting en EE.UU. para elegir a los jugadores del Team USA en el mundial de la Kings League 2026

La Kings League abre su primer gran casting en Estados Unidos para buscar talento rumbo a la Kings World Cup Nations 2026. La competición creada por Gerard Piqué anunció este 25 de noviembre una ambiciosa campaña en redes sociales destinada a seleccionar a tres jugadores estadounidenses que representarán al país en la próxima Copa del Mundo de la Kings League, que se disputará en São Paulo, Brasil.

El equipo de Estados Unidos estará dirigido por Weston McKennie, figura de la Juventus y leyenda de la selección estadounidense, junto a los populares streamers Jynxzi y Castro1021, quienes fungirán como co-capitanes: gestionarán la plantilla, escogerán a los convocados y transmitirán los partidos en vivo a través de sus plataformas.

Los tres ganadores del proceso viajarán a Brasil con todos los gastos pagos para unirse a la delegación estadounidense y competir ante los mejores jugadores de fútbol siete del planeta. En total participarán 20 países, cada uno liderado por estrellas del fútbol o creadores de contenido de alcance global. Entre ellos destacan Neymar (Brasil), Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Países Bajos), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (México) y Arturo Vidal (Chile). El presidente de la competición es Ronaldo Nazário (R9).

La Kings World Cup Nations se ha consolidado como uno de los eventos deportivos digitales más grandes del mundo: su primera edición (celebrada en Italia en enero de 2025) acumuló más de 100 millones de espectadores en transmisiones en directo y generó 1,500 millones de impresiones en redes sociales.

El Team USA, comandado entonces por el streamer Castro1021, llegó hasta los cuartos de final, donde cayó por penales ante Marruecos.

Brasil, anfitrión del torneo en 2026, defenderá el título conquistado en Turín. La final se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo, ante más de 40.000 aficionados.

Los mejores candidatos serán anunciados en un stream el 4 de diciembre a las 06:00 PM ET, donde se seleccionarán oficialmente a los tres representantes que viajarán a Brasil en enero.

