Nueva lesión margina a Neymar de duelo crucial con Santos

La carrera de Neymar está siendo definida tanto por su talento innegable como por la frustrante cadena de lesiones que lo han marginado del campo.

El atacante ha confirmado una nueva dolencia que lo dejará fuera de un enfrentamiento vital para el Santos, un club que se encuentra luchando en la zona baja de la tabla para evitar el descenso.

Neymar se había recuperado de una lesión en el tendón de la corva, pero recientemente ha sufrido de molestias en la rodilla por lo que ha sido descartado para un duelo decisivo del Santos contra Internacional en la lucha por el descenso en el Brasileirao Serie A

La ausencia del ídolo en un momento tan crítico para el Peixe es un golpe moral y deportivo. Pero la preocupación mayor se extiende más allá de la liga brasileña: los fans y el cuerpo técnico de la selección nacional ven con temor cómo cada lesión consume el tiempo que le queda a Neymar para prepararse de cara al Mundial de 2026.

Un historial de ausencias

El problema de las lesiones de Neymar ha escalado a niveles críticos en el último trienio. Los reportes indican que la estrella ha jugado una cantidad sorprendentemente baja de partidos completos en los últimos tres años, pasando más tiempo en rehabilitación que en el campo.

Este patrón de inactividad genera serias dudas sobre su condición física óptima para el torneo internacional más importante.

Cada nueva lesión no solo lo aleja de sus clubes, sino que reinicia el ciclo de recuperación y adaptación, comprometiendo su rendimiento en los momentos cruciales.

Para un jugador que ya tiene una edad avanzada en la élite del fútbol, la necesidad de someterse a largos periodos de recuperación lo pone en una carrera contrarreloj para llegar a punto al inicio de la Copa del Mundo. La afición brasileña se pregunta si el crack logrará superar este historial de contratiempos y mantener vivo el sueño de su sexta participación mundialista.

