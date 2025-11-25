Trump advierte a Maduro: Si tenemos que hacer las cosas por las malas, también está bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que evalúa una posible llamada con Nicolás Maduro, pero advirtió que si el diálogo no funciona “por las buenas”, está dispuesto a actuar “por las malas”.

El mandatario planteó la opción de hablar con Maduro como una vía para “salvar muchas vidas”, aun cuando su administración ha señalado al líder chavista como supuesto jefe de una organización terrorista extranjera.

A bordo del avión presidencial, Trump fue consultado por qué consideraría conversar con Maduro pese a esas acusaciones. El mandatario respondió que su prioridad es contener lo que describió como el impacto del régimen venezolano en Estados Unidos.

Más adelante detalló: “Si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”.

En su explicación, Trump acusó al régimen venezolano de haber generado “muchos problemas” y de haber provocado una migración masiva hacia Estados Unidos, mencionando la supuesta llegada de presos, narcotraficantes y miembros del Tren de Aragua.

“Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos. Y no estamos contentos con eso”, aseguró.

Presión sobre Maduro

La advertencia de Trump se produce mientras Venezuela enfrenta una cadena de cancelaciones de vuelos y suspensión de operaciones de aerolíneas internacionales, en medio del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Washington sostiene que la operación busca combatir el narcotráfico, pero el régimen venezolano interpreta la presencia de naves militares como antesala de una invasión.

En los últimos días, plataformas de seguimiento aéreo reportaron movimientos de aeronaves estadounidenses en el Caribe, entre Venezuela y Curazao. Entre los equipos identificados figuraban un bombardero B-52, cazas F/A-18 y un avión de alerta temprana, todos asociados a operaciones tácticas de vigilancia o disuasión.

Trump ha discutido de manera recurrente con altos mandos del Pentágono las distintas opciones de acción respecto a Venezuela.

Según información pública de la Casa Blanca, la campaña militar en aguas internacionales ha dejado más de 80 fallecidos y la destrucción de más de 20 embarcaciones señaladas como parte de redes de narcotráfico.

Con información de EFE.

