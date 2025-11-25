Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista

El presidente Donald Trump, ordenó designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes o Hermandad Musulmana, la cual tiene actividad en Egipto, El Líbano y Jordania, como una organización terrorista extranjera por sus vínculos con Hamás.

El republicano firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado, Marco Rubio y al secretario del Tesoro, Scott Bessent que formalicen la designación, informó EFE.

El decreto apunta que los Hermanos Musulmanes se ha convertido en “una red transnacional con filiales en Oriente Medio”, como el Líbano y Jordania, donde “participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización”.

“Múltiples ataques con cohetes”

Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa de los Hermanos Musulmanes lanzó “múltiples ataques con cohetes” contra objetivos civiles y militares israelíes.

En Egipto, la organización instó a “realizar ataques violentos contra socios e intereses estadounidenses” y en Jordania “han brindado durante mucho tiempo apoyo material” a Hamás, argumentó el mandatario, reportó EFE.

“Dichas actividades amenazan la seguridad de los civiles estadounidenses en el Levante y otras partes de Oriente Medio, así como la seguridad y la estabilidad de nuestros socios regionales”, apunta.

Rubio y Bessent tienen 30 días para elaborar un informe sobre la designación de la Hermandad Musulmana y especialmente para sus células en Egipto, el Líbano y Jordania.

Lista de organizaciones terroristas extranjeras

Los Hermanos Musulmanes se unen a la lista de los grupos que han sido designados organizaciones terroristas extranjeras. A partir del 24 de junio, entró en vigor la desinación de grupo terrorista el Cártel de los Soles, en la que presuntamente Nicolás Masura lidera en Venezuela.

Además se encuentran los cárteles mexicanos como, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Carel del Noroeste, La Nueva Familia Michocana. Así como, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

Hace algunos días, también el mandatario firmó una orden para designar como terroristas a los movimientos Antifa en Estados Unidos. También en Alemania, Italia y Grecia.

¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes?

También conocida como la Hermandad Musulmana es una organización islamista, política con un ideario basado en el islam y considerada terrorista por el gobierno de Rusia. Fueron los responsables de la creación de Hamás

El objetivo declarado de esta organización islamista es inculcar el Corán y la Sunna como el único punto de referencia para ordenar la vida de la familia musulmana, el individuo, la comunidad y el Estado. La organización busca hacer de los países musulmanes califatos islámicos unificados.

Los partidarios de la Hermandad Musulmana son sospechosos de haber creado el conocido grupo terrorista Al-Qaeda.

Sigue leyendo: