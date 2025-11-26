CMS excluye a Puerto Rico de nueva propuesta de planes de doble elegibilidad (D-SNP); regla beneficiaría a inscritos en la isla

NUEVA YORK – La exclusión preliminar de Puerto Rico de la nueva propuesta de CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) sobre planes de doble elegibilidad (D-SNP) beneficiaría a unos 300,000 inscritos en la isla, según la gobernadora Jenniffer González.

Los Planes de Necesidades Especiales con Doble Elegibilidad aplican a personas que tienen derecho tanto a Medicare como a Medicaid. Cubre a pacientes con necesidades y/o condiciones especiales.

En Puerto Rico, estos planes incluyen los beneficios de ambos programas para brindar una cobertura más completa. En algunos casos, provee otros servicios adicionales como odontología, oftalmología y transporte.

El D-SNP en Puerto Rico funciona desde hace más de dos décadas como un modelo integrado desarrollado a nivel local.

En un comunicado este martes, González planteó que la nueva regla excluye a Puerto Rico de los requisitos regulatorios que hubiesen limitado las opciones disponibles para los beneficiarios.

La gobernadora había enviado una carta, el pasado 7 de octubre, al administrador de CMS, Dr. Mehmet Oz. En la misiva, la gobernadora argumentó que, bajo la política ya descartada se impondría un modelo único a nivel nacional “que reduciría la variedad de paquetes de beneficios y afectaría directamente la integración que Puerto Rico ha logrado exitosamente por más de dos décadas”.

La mandataria alertó que implementar un modelo único a nivel nacional se traduciría en una reducción de los servicios disponibles actualmente en la isla.

“Hoy vemos resultados concretos de nuestra gestión. Desde octubre advertimos del impacto que esta regla tendría sobre nuestros beneficiarios duales, y gracias a ese esfuerzo, junto a las gestiones continuas de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico) en Washington, D.C., Puerto Rico ha sido excluido de manera preliminar de los requisitos que limitarían la oferta de planes en la isla. Esto representa una gran victoria para nuestros adultos mayores, personas con discapacidades y para la estabilidad de nuestro sistema de salud”, afirmó la gobernadora en el parte de prensa.

La regla propuesta por CMS incluye una excepción específica para territorios como Puerto Rico que no tienen el Medicare Savings Program (MSP), “lo que significa que la isla queda completamente protegida de este cambio”.

A partir de ahora, CMS estará abierto a comentarios.

