Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental resultaron heridos este miércoles tras ser baleados en una zona cercana a la Casa Blanca, un ataque que terminó con un sospechoso detenido en estado crítico.

Aunque en principio el gobernador del estado, Patrick Morrisey, lamentó que ambos guardias “perdieron la vida al servicio de su país”, minutos después dijo que hay “informes contradictorios” sobre la condición de los miembros de la guardia.

“Estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y les proporcionaremos más información una vez que tengamos información más completa”, escribió Morrisey en X. “Nuestras oraciones están con estos valientes militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia”.

Los disparos ocurrieron en la intersección de la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, donde testigos relataron haber escuchado dos disparos antes de que los peatones comenzaran a correr.

El presunto atacante, cuya identidad no ha sido divulgada, permanece en estado crítico mientras avanza la investigación del tiroteo ocurrido a escasos metros de la residencia presidencial.

Trump promete que el culpable “pagará”

El presidente Donald Trump reaccionó desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, prometiendo castigo severo al responsable.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, escribió en su red Truth Social.

También pidió bendiciones para la Guardia Nacional y para las fuerzas armadas y policiales, a quienes calificó como “extraordinarias”.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, lamentó el ataque y dijo estar rezando por los guardias nacionales y sus familias.

“Me rompe el corazón pensar en las víctimas de este horrible tiroteo en Washington DC, cerca de la Casa Blanca”, dijo Schumer.

Despliegue polémico

El despliegue de la Guardia Nacional en la capital fue ordenado por Trump en agosto pasado con el argumento de combatir la criminalidad en una de las ciudades más violentas del país.

La medida generó inicialmente resistencia de la alcaldesa Muriel Bowser, quien había defendido una reducción reciente en los homicidios, aunque posteriormente el mandatario afirmó que el gobierno local decidió cooperar con las fuerzas federales.

