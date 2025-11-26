ICE captura a la madre del sobrino de la secretaria de Prensa Karoline Leavitt

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una mujer de origen brasileño que está identificada como la madre del sobrino de Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

La detenida fue identificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como Bruna Caroline Ferreira. Se conoció que el procedimiento se llevó a cabo hace unas semanas, informó ABC News.

Un portavoz del DHS calificó a Ferreira de “extranjera ilegal criminal”, señalando un presunto arresto previo por agresión y una estadía superior a lo permitido por una visa B2 de turista que expiró en junio de 1999.

Estatus migratorio de Ferreira

Ferreira ingresó legalmente al país con la mencionada visa y debía salir antes de la fecha indicada, detalló ICE. Actualmente, se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana, y enfrenta un proceso de deportación.

“Todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación”, precisó el portavoz de ICE, que citó las políticas del presidente Trump y la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

Por su parte, Todd Pomerleau, abogado de Ferreira, contradijo a través de la estación WCVB las afirmaciones sobre antecedentes penales de su cliente: “Bruna no tiene antecedentes penales, no sé de dónde viene eso. Muéstrenos las pruebas”.

Pomerleau afirmó que su clienta había entrado legalmente, anteriormente poseía estatus DACA y estaba en trámites para obtener la tarjeta de residencia permanente.

Argumentó además que Ferreira fue detenida sin orden judicial en su automóvil en Massachusetts y ahora debe litigar su caso en Luisiana. Pomerleau no cree que el vínculo familiar con Leavitt influya en el proceso, considerándolo una “casualidad”.

Vínculo familiar con Leavitt fue confirmado por su hermano

Michael Leavitt, hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó el arresto a la estación WMUR. Agregó que su hijo de 11 años ha vivido con él desde su nacimiento, pero mantiene una relación con su madre, informó WMUR.

Una campaña de recaudación de fondos en línea, organizada por la presunta hermana de Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues, sostiene que Ferreira fue traída a EE. UU. en 1998, siendo menor de edad.

“Cualquiera que conozca a Bruna sabe la clase de persona que es. Es trabajadora, amable y siempre la primera en ofrecer ayuda cuando alguien la necesita. Ya sea apoyando a familiares, amigos o incluso desconocidos, Bruna tiene un corazón que prioriza a los demás antes que a ella misma”, señaló Dos Santos Rodrigues.

