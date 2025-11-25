Arrestan en Detroit a profesor indocumentado con antecedentes por delitos sexuales

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un profesor universitario, quien presuntamente es un indocumentado de Sri Lanka, que además tiene un largo historial de antecedentes penales por delitos sexuales.

A través de un comunicado, las autoridades anunciaron el arresto de Sumith Gunasekera, a quien señalaron como “un delincuente sexual inmigrante ilegal” en Detroit. Durante el procesamiento, el hombre afirmó ser profesor asociado de la Universidad Estatal de Ferris en Big Rapids, Michigan.

Fue arrestado y condenado a prisión en Canadá

Después de una investigación, los detectives descubrieron que Gunasekera fue arrestado en 1998 por la Policía Regional de Peel en Brampton, Ontario, Canadá por pronunciar amenazas de muerte.

Luego de tres días, de nuevo lo arrestaron por incitación a tocamientos sexuales e interferencia sexual . Gunasekera admitió ante los agentes que este cargo estaba relacionado con un menor.

El 12 de noviembre de 1998, un tribunal penal de Brampton, Ontario, condenó a Gunasekera por amenaza absoluta de muerte o daño corporal e interferencia sexual y lo condenó a un mes de prisión y un año de libertad condicional.

LLegó a EE.UU. y lo arrestaron en Las Vegas

Pasaron cinco años, hasta que fue arrestado por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas acusado de obscenidad manifiesta y grave. El Tribunal de Justicia de Las Vegas lo condenó por conducta desordenada y lo sentenció a pagar multas.

“Es repugnante que un delincuente sexual trabajara como profesor en un campus universitario estadounidense y tuviera acceso a estudiantes vulnerables para potencialmente victimizarlos”, sentenció la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Gracias a los valientes agentes del ICE, este psicópata está tras las rejas y ya no puede abusar de los estadounidenses. Sus días de explotar el sistema migratorio terminaron. Con el presidente Trump y la secretaria Noem, los delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos”, afirmó.

Solicitó cambio de estatus en USCIS

Según la investigación, Sumith Gunasekera entró a Estados Unidos en febrero de 1998, luego se fue a Canadá y regresó ese mismo año con una visa de estudiante. Posteriormente, cuando solicitó un cambio de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en 2012, se descubrió que había sido condenado por delitos en Canadá.

“A lo largo de los años, Gunasekera intentó repetidamente manipular nuestro sistema de inmigración entre solicitudes, rechazos y apelaciones a pesar de las condenas en Canadá que lo hacían inelegible para obtener un estatus legal en los Estados Unidos”, indicaron.

Confirmaron que el hombre permanece bajo custodia de ICE en espera de más procedimientos de inmigración.

