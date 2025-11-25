DHS denuncia 238 supuestas agresiones contra agentes de ICE desde que Trump volvió

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó este martes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido blanco de 238 presuntas agresiones desde el 21 de enero, fecha en la que Donald Trump asumió la presidencia, hasta el 21 de noviembre de 2025.

En un comunicado, el DHS sostuvo que este incremento “representa un aumento del 1153 %” respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 19 casos. El organismo aseguró que un ataque contra agentes federales “constituye un ataque al propio estado de derecho”.

La subsecretaria Tricia McLaughlin aseguró que los agentes del ICE “han sido agredidos 238 veces”, lo que, según ella, estaría relacionado con declaraciones de dirigentes demócratas de las ciudades santuario.

En palabras de McLaughlin, algunos políticos supuestamente “compararon al ICE con los nazis, la Gestapo, las patrullas de esclavos e incluso animaron a los inmigrantes indocumentados a resistirse al arresto”.

La funcionaria afirmó que los agentes “han sido atacados con bombas molotov y piedras, les han disparado, han usado sus vehículos como armas y han sido agredidos físicamente”.

Añadió que “los políticos santuario deben moderar su discurso antes de que un agente del orden sea asesinado” y sostuvo que deberían “agradecer a estos valientes agentes del orden que arriesgan sus vidas a diario” para detener a presuntos delincuentes.

Supuesto patrón de violencia

El DHS indicó que, en los últimos diez meses, sus oficiales se han enfrentado a un “patrón de violencia que se ha intensificado peligrosamente”, que incluye golpes, escupitajos, patadas y mordeduras durante arrestos, así como embestidas con vehículos, disparos y el lanzamiento de artefactos incendiarios.

Según el DHS, estos incidentes muestran que los ataques ocurren “por la placa que portan” los agentes, y no por las operaciones que desempeñan, lo que, afirmaron, refleja una tendencia nacional preocupante.

En el comunicado, el organismo migratorio citó seis casos de violencia, entre ellos el de un presunto inmigrante miembro de la banda del Tren de Aragua en Nebraska que habría intentado matar a un agente de ICE.

Sigue leyendo:

• Gobierno considera reemplazar a altos líderes de ICE por el retraso en arrestos de inmigrantes

• Trabajador de iglesia en Texas se hizo pasar por agente de ICE: Intentó estafar a mujer

• DHS habla de “emergencia civil” en Broadview por supuestos ataques a ICE