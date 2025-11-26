Las 10 mejores ofertas de Black Friday en Walmart

Las promociones de Black Friday ya están activas en Walmart, que este año lanzó descuentos de hasta 50% en electrónica, juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos y más.

La venta es inicialmente exclusiva en línea y estará disponible hasta el 30 de noviembre, mientras que las ofertas en tiendas físicas comenzarán el 28 de noviembre.

Para quienes buscan ahorrar sin perder tiempo entre miles de productos, aquí reunimos 10 de las ofertas más destacadas de la temporada.

Walmart también redujo el costo de su membresía Walmart+ a $49 dólares por el primer año (regularmente cuesta $98 dólares).

La suscripción ofrece acceso anticipado a promociones, envíos más rápidos y descuentos adicionales en gasolina.

1. Apple AirPods 4 con cancelación activa de ruido

Precio: $109.99 dólares (ahorro de $69 dólares)

2. Meta Quest 3S de 128 GB

Precio: $249 dólares (ahorro de $50 dólares)

3. Sony PlayStation 5 Slim + Control inalámbrico

Precio: $499.99 dólares (ahorro de $124.99 dólares)

4. Audífonos JBL Tune 520BT

Precio: desde $24.95 dólares (ahorro de hasta $35 dólares)

5. Bocina Bose SoundLink Flex II impermeable

Precio: $119 dólares (ahorro de $40 dólares)

6. iPad Apple 2025 de 11 pulgadas (128 GB)

Precio: $274 dólares (ahorro de $75 dólares)

7. Televisor TCL 98″ Q Series 4K QLED (modelo 2025)

Precio: $998 dólares (ahorro de $800 dólares)

8. Laptop HP de 15.6″ FHD Intel Core i3

Precio: $283.99 dólares (ahorro de $266 dólares)

9. Purificador de aire Dreo HEPA para cuartos grandes

Precio: $59.99 dólares (ahorro de $59.99 dólares)

10. Máquina de espresso Ninja Luxe Cafe Premier Series

Precio: $499 dólares (ahorro de $100 dólares)

Estas ofertas se mantienen solo por tiempo limitado y podrían agotarse antes del cierre oficial de la venta, por lo que Walmart recomienda comprar cuanto antes para asegurar disponibilidad.

Sigue leyendo:

– Claves para identificar las mejores ofertas del Black Friday

– 2 de cada 5 estadounidenses no comprarán en el Cyber Monday este año, revela encuesta

– De $260 a solo $107: Amazon remata cómoda silla puf por Black Friday