Claves para identificar las mejores ofertas del Black Friday

En pleno auge de promociones previas y posteriores al Black Friday, muchos compradores buscan ofertas verdaderamente convenientes sin caer en descuentos engañosos. Este periodo está rodeado de mensajes promocionales que pueden confundir incluso a los consumidores más experimentados.

Verifica si el descuento es real

Aunque el Black Friday es visto como una oportunidad para ahorrar, un análisis de la organización Which? reveló que 8 de cada 10 ofertas fueron iguales o incluso más baratas fuera de las cuatro semanas oficiales del evento.

Esto significa que muchas rebajas no representan el precio más bajo del año. Aun así, existen formas de identificar cuándo un descuento es auténtico.

Una estrategia clave es consultar el historial de precios. Hay apps que te permiten revisar cuánto ha costado un producto en meses recientes.

Un caso claro es el del Apple iPad: varias apps de precios identificaron que el dispositivo tuvo un incremento previo al periodo de ofertas y posteriormente volvió a colocarse en su costo original justo cuando inició el Black Friday.

Este movimiento generó la impresión de un gran descuento, aunque en realidad solo se trataba de devolver el producto a su valor habitual, una táctica que puede confundir a los consumidores sobre la magnitud del supuesto ahorro.

Aunque esta táctica no es ilegal, sí genera una percepción equivocada de ahorro. Para la especialista Rebecca Wilcox, puede fácilmente inducir a pensar que se obtiene una rebaja mayor de la que realmente es”.

La tecnología también ayuda. La analista de retail Natalie Berg, conductora del pódcast Retail Disrupted, explicó: “Puedes pedir a ChatGPT: ‘Muéstrame las mejores ofertas del Black Friday para un niño de 10 años que ama la película Wicked’. Ya no necesitas revisar sitio por sitio”.

No esperes al día exacto: podrías perder la oportunidad

La idea de que los precios más bajos llegan solo el día del Black Friday no coincide con los datos. Which? monitoreó 175 productos y ninguno alcanzó su precio mínimo anual ese día.

Además, la analista Catherine Shuttleworth advirtió que este año, debido a los costos elevados, es menos probable que los comercios tengan excedentes: “Existe un riesgo enorme al esperar, porque puede que el producto ya no esté disponible”.

Su consejo es directo: si ves un precio aceptable, cómpralo y conserva el recibo.

Algunas tiendas cuentan con garantías que reembolsan la diferencia si aparece una oferta más baja después.

Aprovecha descuentos en productos esenciales

Las grandes rebajas no solo se encuentran en dispositivos electrónicos. Kat Cereda, de Which?, señaló que artículos cotidianos como papel higiénico acolchado o tabletas para lavavajillas suelen tener recortes importantes de precio durante este periodo.

Si buscas una marca específica, revisa su sitio oficial y suscríbete a su lista de correos para obtener acceso anticipado a promociones.

Berg coincide en que la tecnología permite a los comercios premiar a sus compradores frecuentes con descuentos en tiempo real, por lo que puede ser útil monitorear directamente las cuentas oficiales.

Evita caer en tácticas de presión y protege tu compra

Frases como “solo quedan dos” o “vendido rápidamente” pueden provocar compras impulsivas, según advierte la autoridad de competencia.

Y si piensas gastar más de $100 dólares, conviene usar una tarjeta de crédito, pues ofrece protección en caso de que el producto no llegue, llegue defectuoso o la empresa cierre.

Cuidado con estafas: la prisa es enemiga del comprador

Durante grandes eventos como este, los fraudes aumentan. Sitios falsos, enlaces sospechosos y productos falsificados buscan aprovechar la urgencia del consumidor.

Jane Parsons, de Citizens Advice, advirtió: “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad o no te da buena espina, podría ser una estafa. No te apresures. Investiga la tienda y sospecha de enlaces poco confiables”.

Sigue leyendo:

– Black Friday 2025: ya puedes aprovechar las ofertas de Amazon, Walmart y Target

– Black Friday en Target: la PlayStation 5 baja $100

– Arajet lanza vuelos desde $1 por Black Friday y estrena segundo vuelo diario entre Newark y Santo Domingo