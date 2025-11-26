Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 25 de noviembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con varios sorteos que ofrecen a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 25 de noviembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 25 de noviembre

Combinación mediodía: 09 08 02 08

Combinación noche: 05 06 01 01

Números ganadores de Pick-4 del martes 25 de noviembre

Combinación mediodía: 07 03 08 00 08

Combinación noche: 05 04 07 09 01

Números ganadores de Cash4Life del martes 25 de noviembre

Los números ganadores son: 12 18 32 37 60

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 25 de noviembre

Los números ganadores son: 03 10 24 29 43 B-10

Multiplicador: 4

Bote acumulado: $585,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que desee o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y dejarlo todo en manos de la suerte.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden concreto en el que salieron.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y otorgan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

