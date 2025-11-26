Pronóstico del clima en Nueva York para este miércoles 26 de noviembre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este miércoles? Para empezar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sin duda, ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 84% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 46% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 13.67 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:55 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:31 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 34 y los 46 grados Fahrenheit (1 y 8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 8% por la tarde y 7% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.