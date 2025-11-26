Quentin Tarantino arremete contra ‘Los Juegos del Hambre’ y su creadora

El famoso director Quentin Tarantino opinó negativamente sobre las películas de ‘Los Juegos del Hambre’, basados en los libros de la escritora Suzanne Collins.

Tarantino estuvo como invitado en “The Bret Easton Ellis Podcast” donde aseguró que la trama de Los Juegos del Hambre es una copia, en su opinión, de “Battle Royale” de Kinji Fukasaku. El director dijo que es sorprendente que el equipo de “Battle Royale” no haya demandado a Suzanne Collins.

“No entiendo cómo la escritora japonesa no demandó a Suzanne Collins por todo lo que tiene. ¡Simplemente copiaron el libro!”, dijo Tarantino.

Tarantino continuó diciendo: “Los críticos literarios estúpidos no van a ver una película japonesa llamada ‘Battle Royale’, así que nunca la criticaron. Hablaron de que era lo más original que habían leído en su vida. En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: “¡Qué demonios! ¡Esto es solo ‘Battle Royale’, pero apto para todo público!”.

Tarantino dijo que fue una de las primeras personas en ver ‘Battle Royale’, mientras se encontraba en Japón realizando una exploración preliminar de “Kill Bill”.

“Fue una locura… Tres meses después, estaba en el Festival de Cine de Seattle. Iban a proyectar ‘Battle Royale’ a medianoche. Nadie la había visto en Estados Unidos todavía. Llegué a la función de medianoche y fue una de las más emocionantes mientras esperaba a que empezara la película. Sabía lo que iban a ver. ¡Esto va a ofrecer más de lo que imaginan! No están preparados para lo que va a ofrecer. Saberlo fue poder”, relató en el podcast.

La primera película de ‘Los Juegos del Hambre’ se estrenó en 2012 y fue protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Su secuela ‘Los Juegos del Hambre: En Llamas’ ganó el premio como mejor película en los MTV Movie Awards en 2014 y logró recaudar 425 millones en la taquilla mientras estaba en el cine.

Quentin Tarantino reveló su lista hasta ahora de las que considera las mejores películas del siglo XXI. En esta primera etapa el famoso director reveló su ranking del lugar 20 al 11.

“West Side Story” de Steven Spielberg (#20)

“Cabin Fever” de Eli Roth (#19)

“Moneyball” de Bennett Miller (#18)

“Chocolate” de Prachya Pinkaew (#17)

“The Devil’s Rejects” de Rob Zombie (#16)

“La Pasión de Cristo” de Mel Gibson (#15)

“School of Rock” de Richard Linklater (#14)

“Jackass: The Movie” de Jeff Tremaine (#13)

“Big Bad Wolves” de Aharon Keshales y Navot Papushado (#12)

“Battle Royale” de Kinji Fukasaku (#11).

