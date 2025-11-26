Real Madrid lidera como el club que más camisetas vendió en 2025

Un exhaustivo y esperado reporte sobre el comercio de merchandising futbolístico a nivel mundial durante 2025 hecho por Euroméricas Sport Marketing ha puesto de manifiesto la intrincada dinámica entre la tradición de marca y el ascenso de las nuevas superestrellas.

La hegemonía histórica se mantiene en el plano institucional, pero el futuro del marketing individual ya tiene un nuevo rostro.

La potencia inigualable del Real Madrid en términos de alcance global y valor de marca le aseguró la cima. El club blanco lideró cómodamente el ranking de las instituciones con mayores ventas totales de camisetas, una cifra que refleja tanto la lealtad de su base global de aficionados como su reciente éxito deportivo.

Jude Bellingham es uno de los que más vende camisetas en el Real Madrid. Crédito: AP

El top 5 de clubes que dominaron el mercado

El reporte de 2025 demuestra que la Premier League, LaLiga y la Bundesliga siguen siendo las fuerzas dominantes, aunque el liderazgo merengue fue indiscutible. El volumen de camisetas vendidas por estos cinco clubes supera con creces al resto de las ligas, subrayando el poder de la UEFA en la economía del fútbol.

Real Madrid (3,1 millones de camisetas) FC Barcelona (2,9 millones de camisetas) PSG (2,5 millones de camisetas) Bayern Múnich (2,4 millones de camisetas) Inter Miami (2,1 millones de camisetas)

