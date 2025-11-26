Rusia asegura que recibió “varias versiones” del plan de EE.UU. para la paz con Ucrania

El gobierno de Rusia reconoció este miércoles la recepción de “varias versiones” de una propuesta de paz para Ucrania procedente de Estados Unidos. Sin embargo, aclararon que estos documentos han llegado por “canales extraoficiales”.

Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para política internacional, confirmó la noticia en la televisión rusa: “Ha sido por canales extraoficiales. No es oficial, pero está en papel”, indicó Ushakov.

El asesor explicó que han recibido “varios papeles, varias versiones, en las que incluso uno puede confundirse”, pero no especificó el origen exacto de los textos. Sin embargo, sugirió que algunas de las propuestas recibidas son recientes.

Moscú señaló que aún no ha discutido el contenido de la propuesta con nadie, ya que el plan “requiere realmente un análisis serio”.

“Algunos puntos pueden ser vistos de manera positiva, pero hay muchas cosas que demandan un debate entre expertos“, agregó Ushakov.

Contactos en Abu Dabi y próxima visita del enviado de Trump

Ushakov confirmó que, si bien hubo consultas esta semana en Abu Dabi entre representantes de los servicios secretos rusos y el secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, las negociaciones no abordaron el contenido del plan de paz.

En otro desarrollo, el asesor presidencial confirmó la visita del enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Moscú la próxima semana. Steve Witkoff viajará a la capital rusa para llevar a cabo consultas específicas sobre el plan de paz para Ucrania.

Según Ushakov, Witkoff estará acompañado por “una serie de representantes de la Administración (de Trump) que tienen relación con los asuntos ucranianos”.

Sobre la posible comitiva, Ushakov expresó: “Quizás viaje con él Jared (Kushner, el yerno de Trump), pero no estoy seguro”.

Con información de EFE

