EE.UU. negocia con Rusia y Ucrania en Abu Dabi un acuerdo que ponga fin a la guerra

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, está llevando a cabo encuentros en Abu Dabi con el fin de negociar un acuerdo con el cual poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Driscoll, una figura cercana al vicepresidente J.D. Vance, inició el diálogo con representantes rusos en la noche del lunes, reportó el Financial Times, que citó fuentes anónimas, las cuales señalaron que las reuniones estaban previstas para continuar durante este martes.

Por el momento, la identidad específica de la delegación rusa no ha sido revelada, y tampoco se aclaró si los tres grupos se reunirían de manera conjunta o mantendrían conversaciones por separado, señaló EFE.

Se esperaba que Driscoll también se reuniera con Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania, conforme a lo indicado por dos fuentes cercanas al tema.

Avances en Ginebra y plan de paz de EE.UU.

Los encuentros a celebrarse en Abu Dabi siguen a avances logrados durante el fin de semana en las negociaciones entre las delegaciones ucraniana y estadounidense en Ginebra. Funcionarios de ambos países trabajan en la redacción de un texto que será presentado a sus presidentes.

Driscoll entregó previamente al presidente ucraniano Volodímir Zelenski el plan de paz de 28 puntos elaborado por la Administración Trump. Las negociaciones en Ginebra derivaron en un nuevo acuerdo de paz de 19 puntos, el cual es considerado más favorable para Ucrania que el borrador anterior.

¿Habrá encuentro entre Trump y Zelenski?

Un miembro destacado de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz sugirió la posibilidad de una próxima reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y Zelenski, con el fin de resolver los puntos más sensibles que están por analizarse.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró el lunes que no había planes “por el momento” para un encuentro personal entre los dos líderes.

Sigue leyendo:

– Zelenski confirma que el plan de paz es más corto y adelanta discusiones con Trump sobre puntos sensibles

– Ucrania y la UE defienden sus intereses en el plan de Trump, ahora con Rusia en la ecuación

– Trump afirma que “algo bueno” pasará en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia