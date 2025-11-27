Conoce qué actores de “Stranger Things” no llegaron a la última temporada

Este miércoles 26 de noviembre, Netflix estrena la quinta temporada de Stranger Things, la más esperada por los fanáticos tras tres años y medio de espera. A partir de las 22 horas, estarán disponibles los primeros cuatro episodios del “Volumen 1”, marcando el inicio del final de la exitosa serie creada por Matt y Ross Duffer.

La expectativa por el estreno de Stranger Things 5 es enorme, ya que los seguidores esperan que todas las tramas abiertas a lo largo de las temporadas anteriores se cierren. Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max regresan a Hawkins, pero algunos personajes no estarán presentes por haber perdido la vida en temporadas previas.

A lo largo de 34 episodios, Stranger Things presentó personajes entrañables y varios fallecimientos impactantes. Estas muertes no solo afectaron la narrativa, sino que también marcaron a los fanáticos que habían seguido a los actores desde la primera temporada, creando momentos emotivos y memorables en la historia del Upside Down.

Entre los personajes que no regresan se encuentran Shannon Purser, como Barbara “Bab” Holland, cuya muerte en la primera temporada dio un giro clave a la trama. Sean Astin, Bob Newby, murió devorado por un monstruo en la segunda temporada. Alec Utgoff, Alexei, y Dacre Montgomery, Billy Hargrove, también perdieron la vida en actos heroicos.

Novedades y actores que se suman a Stranger Things 5

Grace Van Dien, Chrissy Cunningham, y Matthew Modine, Dr. Martin Brenner, fallecieron en la cuarta temporada, mientras que Joseph Quinn, Eddie Munson, murió en uno de los momentos más conmovedores. Para esta quinta temporada, Stranger Things incorpora nuevos actores como Nell Fisher, que interpreta a la adolescente Holly Wheeler, y Jake Connelly, como Derek Turnbow.

El elenco adulto también se renueva: Alex Breaux será el teniente Akers y Linda Hamilton dará vida a la Doctora Kay, una agente gubernamental que persigue a Once. Estas incorporaciones aportan nuevas dinámicas a la historia y prometen escenas intensas en el enfrentamiento final contra el Upside Down.

Estreno de Stranger Things 5 y calendario de episodios

El estreno de Stranger Things 5 en Netflix comienza el 26 de noviembre con el “Volumen 1”: Episodio 1 “The Crawl”, Episodio 2 “The Vanishing Of”, Episodio 3 “The Turnbow Trap” y Episodio 4 “Sorcerer”. El “Volumen 2” llegará el 25 de diciembre con los episodios 5, 6 y 7, y el capítulo final se estrenará el 31 de diciembre.

Esta última temporada promete cerrar la historia de Stranger Things con un desenlace épico. Los fanáticos podrán disfrutar de enfrentamientos con monstruos, misterios del Upside Down y un final que reunirá a los personajes sobrevivientes en la ciudad de Hawkins, asegurando un cierre emocionante para la serie.

Con Stranger Things 5, Netflix consolida la despedida de una de sus series más icónicas, generando expectativas globales y garantizando un contenido que atraerá tanto a nuevos espectadores como a fanáticos de toda la vida. Esta temporada final promete acción, drama y sorpresas hasta el último minuto.