Disney+, HBO, Paramount+: Las mejores ofertas en streaming por Black Friday 

Las plataformas de streaming han aprovechado el Black Friday para lanzar algunos de los descuentos más llamativos del año.

Y es que en esta ocasión, no se trata de simples pruebas gratis: los precios se han desplomado a niveles pocas veces vistos en servicios que normalmente son de los más costosos. Con tarifas que bajan a menos de tres dólares al mes, estas ofertas estarán disponibles solo hasta el 1 de diciembre.

Las tres rebajas más agresivas del momento

Entre todas las promociones, hay tres que sobresalen por su relación entre precio y contenido. Una de ellas es Paramount+ Premium, que durante dos meses se queda en $2.99 al mes, frente a los $12.99 habituales. Incluye acceso sin anuncios, Showtime y transmisión de CBS para deportes en directo.

También destaca el paquete con anuncios de Disney+ y Hulu, reducido a $4.99 al mes. Por ese precio se obtiene acceso al enorme catálogo de Disney, incluyendo Marvel, Pixar y Star Wars, junto con las series y películas más orientadas a adultos disponibles en Hulu.

La tercera oferta clave llega desde HBO Max, cuyo plan con anuncios cae a $2.99, muy por debajo de su tarifa normal de $9.99. Es una oportunidad poco común para quienes quieren ver contenido de alta calidad sin pagar el precio completo.

Paquetes combinados que no suelen verse

Además de las rebajas individuales, este Black Friday ha dejado paquetes inusuales entre plataformas que habitualmente compiten entre sí. De acuerdo con Business Insider, uno de los más comentados es el combo que reúne Disney+, Hulu y HBO Max por $19.99 al mes, una mezcla que cubre contenido infantil, comedia y series de prestigio en un único pago.

Otra opción pensada para quienes prefieren simplificar es el complemento de HBO Max con anuncios por $2.99 dentro de Hulu, permitiendo integrar todo el contenido en una sola aplicación.

Una oportunidad para reorganizar tu entretenimiento

Los descuentos de este año han sido especialmente agresivos y pueden servir para ajustar suscripciones, probar nuevas plataformas o reducir gastos sin perder variedad. Con rebajas importantes en Disney+, HBO Max y Paramount+, los próximos meses pueden salir a un precio mucho más accesible que en cualquier otra época del año.

Como la mayoría de promociones termina el 1 de diciembre, este periodo representa una ventana breve para aprovechar precios rara vez vistos y asegurar meses de contenido a bajo costo.

