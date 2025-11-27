Ofertas en Target por Black Friday: 15 juguetes con descuentos por pocas horas
Target baja de precio 15 juguetes por Black Friday por tiempo limitado, con descuentos en figuras, pistas, rompecabezas y sets creativos
Desde figuras de acción hasta rompecabezas interactivos, Target tiene activo un amplio catálogo de juguetes con ofertas por Black Friday. Muchos están disponibles por tiempo limitado.
Te presentamos presenta una lista con 15 juguetes destacados por sus rebajas, junto con su precio original, el monto del descuento y el precio de oferta válido por pocas horas.
15 juguetes en oferta por Black Friday en Target
1. Play-Doh Care ‘N Carry Vet Playset – 15 piezas
Un set portátil para jugar a ser veterinario con masitas y accesorios.
- Precio original: $16.99
- Descuento: $4.20
- Ahora: $12.79
2. Paw Patrol – Camión de bomberos de rescate de Marshall
Incluye vehículo, figura, lanzador y accesorios de rescate.
- Precio original: $15.99
- Descuento: $4.50
- Ahora: $11.49
3. Marvel Spider-Man: Across the Spider-Verse Web Action Gear
Un kit inspirado en el multiverso para recrear escenas de acción.
- Precio original: $14.49
- Descuento: $4.35
- Ahora: $10.14
4. Tech Deck – Vehículo Flywheel de la tripulación
Un vehículo pensado para fans del skate y las acrobacias.
- Precio original: $29.99
- Descuento: $12.00
- Ahora: $17.99
5. WWE Hall of Fame – Set de 4 figuras de acción
Incluye figuras coleccionables de 15 cm y accesorios.
- Precio original: $84.99
- Descuento: $34.00
- Ahora: $50.99
6. Capitán América – Serie Titan Hero
Figura inspirada en Un mundo feliz.
- Precio original: $8.69
- Descuento: $2.61
- Ahora: $6.08
7. Hot Wheels – Kit de construcción de pista con triple bucle (24 piezas)
Un set para crear circuitos con saltos y acrobacias.
- Precio original: $29.99
- Descuento: $9.00
- Ahora: $20.99
8. Play-Doh Barbie – Muñeca de diseño con volantes y lazos
Incluye herramientas para crear prendas con Play-Doh.
- Precio original: $18.99
- Descuento: $4.00
- Ahora: $14.99
9. Paw Patrol – Vehículo de control remoto de Chase
Incluye un auto a control remoto listo para misiones de rescate.
- Precio original: $31.99
- Descuento: $10.00
- Ahora: $21.99
10. Capitán América – Red Hulk Gamma Smash Fists
Guantes de juego inspirados en el personaje de Hulk rojo.
- Precio original: $15.79
- Descuento: $6.32
- Ahora: $9.47
11. Hot Wheels – Rapid Launch & Loop Playset (47 piezas)
Juego con auto y pista para lanzar, girar y chocar.
- Precio original: $37.49
- Descuento: $9.00
- Ahora: $28.49
12. Melissa & Doug – Rompecabezas Ms. Rachel de música y sonido (6 piezas)
Incluye melodías activadas por luz y piezas de madera.
- Precio original: $15.99
- Descuento: $6.00
- Ahora: $9.99
13. Melissa & Doug – Rompecabezas de sonidos del alfabeto (26 piezas)
Un material educativo con efectos activados por luz.
- Precio original: $29.99
- Descuento: $6.50
- Ahora: $23.49
14. Melissa & Doug – Kit de recuperación médica (25 piezas)
Juego de simulación para aprender sobre el cuidado médico.
- Precio original: $30.99
- Descuento: $14.50
- Ahora: $16.49
15. Spider-Man – Walkie-talkies luminosos
Walkie-talkies con luz para juegos de espías y misiones.
- Precio original: $23.99
- Descuento: $7.20
- Ahora: $16.79