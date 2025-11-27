Intento de asesinato: Taxista ghanés es apuñalado 7 veces en el Bronx

Un taxista de 39 años, identificado como Osei “Ozzy” Kusi y originario de Ghana, fue atacado con múltiples puñaladas durante un violento episodio de furia al volante en el Bronx la madrugada del miércoles, según confirmaron fuentes policiales y representantes del gremio de taxis.

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió cerca de Randall Avenue y White Plains Road, alrededor de las 2:30 a.m., cuando Kusi y otro automovilista detuvieron sus vehículos y se enfrentaron.

Durante el altercado, el conductor del otro coche lo apuñaló repetidamente en la espalda y el abdomen inferior antes de dejarlo gravemente herido dentro de su Toyota con placas TLC.

El agresor huyó del lugar y aún no ha sido detenido, detalló el New York Post.

Kusi, quien logró llamar a un amigo antes de perder el conocimiento, fue encontrado por agentes ensangrentado e inconsciente al volante. Fue trasladado al Centro Médico Jacobi en estado crítico, aunque su condición pasó luego a estable, indicó el Departamento de Policía de Nueva York.

Intento de asesinato

El portavoz de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, Fernando Mateo, calificó el ataque como un intento de asesinato y señaló que el conductor fue apuñalado al menos siete veces.

“Lo dejaron allí para que muriera”, afirmó durante una conferencia de prensa, subrayando que el caso refleja un extremo de violencia ligado a incidentes de furia al volante, según el Post.

Según Mateo, Kusi vive en EE.UU. desde 2019, trabaja como conductor de aplicaciones y apoya económicamente a su esposa en Ghana. También mencionó que el taxista reside con su hermana y algunos amigos en la ciudad.

La policía no ha difundido aún una descripción del agresor y ofrece una recompensa de $5,000 dólares por información que permita identificarlo.

Mateo dijo esperar que las cámaras ubicadas dentro del vehículo ayuden a esclarecer el caso, e instó a que el responsable no sea liberado bajo fianza una vez arrestado.