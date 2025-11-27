Julie Menin afirma tener suficientes votos para presidir el Concejo Municipal de Nueva York

Julie Menin se proclamó vencedora ayer en la carrera por la presidencia del Concejo Municipal de Nueva York tras asegurar el apoyo de una gran mayoría de sus colegas, lo que habría puesto fin anticipadamente a la contienda.

Sin embargo, el control de Menin sobre el poderoso cargo no se formalizaría hasta principios de enero, cuando los 51 miembros del Concejo voten para elegir al nuevo presidente. Sería la primera presidenta judía en la historia del Concejo, mientras Zohran Mamdani se convertirá el 1 de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York.

Menin “se posicionó a sí misma como moderada en comparación con Crystal Hudson (D-Brooklyn), aliada de Mamdani, la otra favorita en la encarnizada batalla secreta por el liderazgo del Concejo”, comentó New York Post.

Menin, demócrata del Upper East Side que se ha posicionado como la candidata moderada en la contienda interna, emitió un comunicado de prensa el miércoles declarando que ha conseguido el apoyo de 35 de sus compañeros concejales para su candidatura, lo que la sitúa por encima del umbral de 26 votos necesario para la victoria. “Es un honor para mí contar con el apoyo de la gran mayoría de mis colegas para ser la próxima Presidenta del @NYCCouncil”, escribió ayer en Twitter/X.

Entre los miembros que respaldaron a Menin se encontraban los cinco republicanos del Concejo, así como algunos demócratas progresistas, incluyendo Chris Marte, quien también se postulaba para presidente.

“Como presidenta, mi principal prioridad será apoyar a todos los miembros del Concejo en su labor de servir a sus electores; proporcionándoles los recursos necesarios para defender eficazmente sus distritos y trabajando para mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos”, declaró Menin. “En las próximas semanas espero continuar las conversaciones que ya hemos iniciado sobre la agenda de asequibilidad que presentaremos y las prioridades compartidas que impulsaremos antes del nuevo periodo de sesiones de enero”.

Elegida concejal por primera vez en 2021, Menin es un abogada de 58 años que trabajó como comisionada del Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad bajo el alcalde Bill de Blasio, recordó Daily News. Previamente se desempeñó como Directora del Censo de la Ciudad de Nueva York 2020 y fue Asesora Corporativa Asistente Ejecutivo en el Departamento Legal de la Ciudad.

Congratulations You will be a great Speaker! @JulieMenin https://t.co/1SDgqjDIgb — Christine Quinn (@chriscquinn) November 27, 2025