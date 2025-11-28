Antigua moneda ‘Lord Baltimore’, de los años 1600, podría valer hasta $126,000 en subastas

Las monedas coloniales de Estados Unidos forman un capítulo especial dentro de la numismática. La razón principal es que representan los primeros intentos de organizar una economía en territorios recién establecidos.

Dentro de ese conjunto, la moneda conocida como ‘Lord Baltimore’ ocupa un lugar destacado debido a su origen, su rareza y su valoración actual, que en subastas puede superar los $126,000, según el sitio web especializado Heritage.

¿Cómo es la moneda Lord Baltimore y por qué fue creada?

La serie Lord Baltimore corresponde a una acuñación privada atribuida a Cecil Calvert, segundo barón de Baltimore y figura central en la historia temprana de Maryland.

Se estima que estas monedas fueron fabricadas entre 1658 y 1659, aunque algunos investigadores plantean que el periodo pudo extenderse ligeramente.

Estas piezas se identifican por su diseño característico:

En el anverso, suelen lucir el busto de Calvert acompañado de inscripciones latinas que lo mencionan como “Lord of Maryland”.

En el reverso, aparece el escudo de la familia Calvert, dividido en franjas y cuarteles, símbolo del poder colonial que representaba.

Se fabricaron en diferentes denominaciones, como chelines, peniques y medios peniques, y presentan un estilo que mezcla técnicas europeas con las limitaciones materiales de la época.

La acuñación suele mostrar bordes irregulares y detalles ligeramente difusos, una consecuencia natural del equipo utilizado durante el siglo XVII.

Estas monedas surgieron como respuesta a una necesidad económica. Maryland dependía del tabaco como medio de pago y enfrentaba escasez de metales, por lo que Calvert buscó introducir circulante propio para facilitar el comercio local, cuenta el sitio web.

Sin embargo, el experimento terminó generando un conflicto legal: las autoridades ordenaron su arresto y confiscaron tanto las monedas como las herramientas de acuñación.

El decomiso de las piezas y el desgaste por circulación explican por qué los ejemplares actuales son tan limitados. Muchas monedas fueron fundidas, otras se dañaron durante su uso cotidiano y algunas fueron perforadas para convertirse en adornos, una práctica común en el periodo colonial.

La subasta más alta registrada corresponde a una moneda certificada como AU58+, rematada por $126,500 dólares en Heritage Auctions.