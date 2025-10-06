Esta antigua moneda se vendió en más de $10 millones: la más cara en un sitio de subastas

En el mundo de la numismática, pocas piezas han alcanzado tanta atención como el Flowing Hair Silver Dollar, una antigua moneda estadounidense de 1794 que se vendió en más de $10 millones durante una subasta realizada en junio de 2013, a través de Stacks Bowers.

Fue vendida en Nueva York a un coleccionista privado por $10 millones 16 mil 875, estableciendo un récord mundial como la moneda más cara jamás subastada

Su alto valor no solo responde a la rareza de su acuñación, sino también a su importancia histórica: es considerada el primer dólar de plata emitido por el Gobierno de Estados Unidos.

Así es la antigua moneda que se subastó en más de $10 millones

De acuerdo con el sitio web que realizó la subasta, el Flowing Hair Silver Dollar, conocido en español como “dólar de plata de pelo suelto”, fue diseñado por Robert Scot, el primer grabador oficial de la Casa de la Moneda estadounidense.

Su anverso muestra a Lady Liberty con el cabello suelto, símbolo de libertad, mientras que en el reverso figura un águila rodeada por una corona de ramas, una imagen que luego evolucionaría en los futuros dólares.

Este ejemplar pertenece a la primera serie de monedas de plata producidas en 1794, y según expertos, podría haber sido la primera moneda de un dólar acuñada en toda la historia de Estados Unidos. De allí deriva su valor excepcional.

El ejemplar subastado, calificado como Specimen-66 (PCGS) y certificado por la CAC, destaca por su estado de conservación casi perfecto, un hecho inusual para monedas con más de dos siglos de antigüedad. Sus superficies presentan un brillo similar al de una prueba de acuñación con un reflejo profundo que resalta los detalles de cada relieve.

El color de la moneda es una mezcla de tonos dorado pajizo y verde azulado, resultado del paso del tiempo y la composición de su plata. Además, posee un tapón de plata visible en el centro, una particularidad que la diferencia de otras piezas y que ha sido clave para determinar su autenticidad y valor histórico.

Solo se conoce una variedad de troqueles utilizada para los dólares de 1794, lo que hace de este ejemplar un verdadero tesoro. Su nivel de detalle en los rizos del cabello de Liberty y las plumas del águila es tan definido que los expertos lo consideran el mejor conservado de todos los existentes.

Para los especialistas, su venta representó un homenaje al origen de la moneda estadounidense y un testimonio tangible del nacimiento económico del país.