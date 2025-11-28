Cómo activar el control parental en ChatGPT fácil y rápido

Para evitar la exposición de niños y adolescentes a conversaciones o contenidos poco apropiados para su edad en ChatGPT, la compañía OpenAI ofrece la opción de crear una cuenta familiar y activar controles parentales que limitan las interacciones con el chatbot.

El control parental permite que todos los miembros de la familia operen bajo un mismo núcleo administrado por un adulto responsable. Desde ahí, se pueden ajustar restricciones, definir horarios de uso y bloquear el acceso a funciones que no sean adecuadas para menores.

Esta configuración ayuda a que el chatbot se utilice únicamente con fines educativos, evitando que los estudiantes naveguen sin supervisión o interactúen con contenido no apto para su edad.

Cómo activar el control parental en ChatGPT: paso a paso

Iniciar sesión con la cuenta principal

El primer paso es acceder a ChatGPT desde la cuenta del adulto que administrará la configuración familiar. Esto puede hacerse desde un navegador o desde la aplicación móvil.

Entrar al menú de Configuración

Una vez dentro, es necesario dirigirse al menú lateral y seleccionar la opción Configuración. Ahí se concentran todos los ajustes disponibles para cada usuario.

Buscar la sección “Familia” o “Family Settings”

Dentro de Configuración aparecerá el apartado Family. Este espacio permite crear y administrar el núcleo familiar desde donde se controlarán las cuentas de los menores.

Crear un grupo familiar

El adulto debe seleccionar la opción Crear grupo familiar. El sistema solicitará asignar un nombre y confirmar que la persona que lo crea será la administradora.

Añadir las cuentas de los menores

Posteriormente, se pueden agregar perfiles infantiles mediante invitación por correo electrónico o creando nuevos usuarios directamente desde la plataforma. Una vez aceptada la invitación, los menores quedarán vinculados al núcleo familiar.

Activar los ajustes de control parental

Dentro del grupo familiar, el adulto podrá activar restricciones como:

Limitar funciones avanzadas del chatbot

Establecer horarios de uso

Bloquear acceso a contenido no apto

Supervisar actividad dentro de la herramienta

Al finalizar, el control parental quedará activo y los menores podrán utilizar ChatGPT únicamente dentro de los parámetros que se hayan definido.