Giselle Blondet se ausentó de ‘La Mesa Caliente’ por una cirugía en la espalda

“La Mesa Caliente” el pasado jueves tuvo un programa especial dedicado al Día de Acción de Gracias, donde además las conductoras presentes fueron Verónica Bastos, Dayanara Torres y Cristina Porta. Sin embargo, desde hace días se nota que Giselle Blondet no está asistiendo, y tras un mensaje de agradecimiento que envió, explicó el motivo de su ausencia.

La presentadora de televisión de origen puertorriqueño envió un video al equipo de producción para dirigirse no solamente a sus compañeras de trabajo, sino también a la audiencia que diariamente sintoniza el programa. Agregó que se ha dado cuenta de que en los últimos días muchos han estado preocupándose por ella, razón por la cual aprovechó para agradecer.

“Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Me da mucho gusto poder saludarlas, precisamente en un día como hoy, que es un día de agradecimiento. Quiero darles las gracias por esos mensajes de apoyo y cariño, por preocuparse tanto por mí“, explicó.

Sincera como suele ser, mencionó que su ausencia se debe a un reposo médico dado que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una operación que le hicieron en la espalda. Sin embargo, detalló que, a pesar de que ha sido un proceso no tan complejo, con el transcurso de los días se ha sentido mejor, aunque no reveló la fecha en la cual estará de regreso en el programa.

“Quiero contarles que me he ausentado de La Mesa Caliente por estos días porque me hicieron una pequeña operación de la espalda y la recuperación, digamos que ha sido interesante, pero lo más importante es que todos los días me siento mejor. Así que, si Dios quiere, muy pronto voy a estar con ustedes. Los extraño mucho, los quiero y nos vemos pronto”, detalló en el video que envió.

Fue a través de la publicación donde algunos usuarios de Instagram aprovecharon para enviarle sus mejores deseos: “Bendiciones, Gigi, que te mejores”, “¡Querida y admirada Giselle! Eres una dama muy fuerte y llena de energía, te esperamos para seguir divirtiéndonos juntos”, “Gigi, se te extraña”, “Pronta recuperación “, “Que te recuperes pronto. Feliz Día de Acción de Gracias”, “Pronta recuperación. Dios contigo”, “Que te mejores. Ya estaba preguntando por ti, bendiciones”.

