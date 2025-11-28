Irán boicoteará el sorteo del Mundial de 2026 por negativa de visas de Estados Unidos a su delegación

Irán anunció que no participará en el sorteo del Mundial 2026, previsto para el próximo viernes en Washington, tras la negativa de Estados Unidos a conceder visados a varios miembros de su delegación.

La federación iraní comunicó el boicot este viernes al señalar que la decisión de las autoridades estadounidenses impide la presencia de sus representantes en un evento clave para la máxima cita futbolística internacional.

La federación iraní informó a la FIFA que la ausencia de su delegación en el sorteo no responde a motivos deportivos. “Hemos informado que las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, declaró un portavoz de la federación a la televisión estatal.

El presidente de la federación, Mehdi Taj, figura entre los afectados por la negativa de visados.

Boicot de Irán

El motivo del boicot radica en la negativa de Estados Unidos a expedir visados a varios integrantes de la delegación iraní, entre ellos el propio Taj.

Taj calificó la medida como una decisión política y solicitó la intervención de la FIFA. “Hemos dicho al presidente de la FIFA, señor Gianni Infantino, que se trata puramente de una postura política y que la FIFA debe pedirle (a Estados Unidos) que desista de este comportamiento”, afirmó el dirigente.

Solo cuatro miembros de la delegación, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei, recibieron visados para asistir al sorteo.

Sin declaración de la FIFA

Hasta el momento, la FIFA no emitió una declaración oficial sobre el boicot ni de las gestiones solicitadas por la federación iraní.

La petición de intervención se centra en que el organismo rector del fútbol mundial exija a las autoridades estadounidenses que separen las cuestiones políticas de los eventos deportivos.

En el plano deportivo, Irán aseguró su clasificación al Mundial 2026 en marzo, lo que representa su cuarta participación consecutiva y la séptima en total en la historia de la competición.

