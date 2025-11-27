FIFA financiará la construcción de dos minicampos de fútbol en Palestina

La FIFA anunció este miércoles el inicio de un proyecto destinado a recuperar y ampliar la infraestructura futbolística en Palestina e Israel, con la construcción de dos minicampos en Cisjordania que estarán dedicados al uso de niños y jóvenes. Estas primeras instalaciones cuentan con el apoyo financiero del Gobierno de Suiza.

De acuerdo con el organismo, esta iniciativa forma parte de una alianza más amplia con el Ejecutivo suizo para desarrollar un total de diez minicampos (dos en esta primera fase y ocho adicionales posteriormente) con el objetivo de ofrecer espacios seguros, promover la inclusión y fomentar el crecimiento personal de los menores en una región afectada por el conflicto.

El proyecto se integra dentro de los esfuerzos de la FIFA por reparar instalaciones deportivas dañadas en Palestina e Israel, además de proveer a ambas federaciones de balones, petos y material de entrenamiento.

Gianni Infantino, presidente del organismo, destacó el valor simbólico de estas obras. “Estos dos primeros campos en Palestina constituyen un momento histórico. No representan solo una infraestructura, sino también un mensaje de solidaridad y la convicción de que el fútbol puede acercar a las comunidades incluso en los contextos más difíciles”, afirmó.

“La FIFA agradece profundamente al Gobierno de Suiza esta contribución y confía en seguir trabajando de forma conjunta para restaurar, reconstruir y llevar esperanza, campo a campo”.

La iniciativa forma parte del programa FIFA Arena, cuyo objetivo es habilitar al menos mil minicampos para 2030. Desde marzo de este año ya se han inaugurado 30 instalaciones en 15 países, y el organismo prevé extender el programa a otras ocho naciones en los próximos tres meses.

