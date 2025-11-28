Tribunal retira a familia sus 3 hijos por vivir con paneles solares, agua de pozo y un huerto

Una familia que llevaba años viviendo de forma autosuficiente en un bosque de la región de Abruzzo, Italia, quedó en el centro de un intenso debate nacional después de que un tribunal ordenara retirarles la custodia de sus tres hijos. La decisión se tomó tras una inspección a su vivienda, donde vivían con paneles solares, agua de pozo y un sistema de compostaje como baño.

De acuerdo con Reuters, el caso estalló tras un episodio accidental de intoxicación por setas que obligó a hospitalizar a los padres y a los menores.

Una intervención que terminó en los tribunales

Según Reuters, las autoridades iniciaron una evaluación tras el incidente con las setas y documentaron distintas carencias en la vivienda: falta de agua corriente, ausencia de electricidad conectada a la red y una estructura considerada inestable.

Euronews añadió que la casa, ubicada en una zona boscosa de Palmoli, fue definida en un informe técnico como una construcción deteriorada y “no adecuada para menores”.

La familia vivía sin conexión eléctrica y cultivando sus propios alimentos. Crédito: Shutterstock

El tribunal de L’Aquila evaluó otros factores: los menores no estaban escolarizados, no tenían controles pediátricos actualizados y vivían prácticamente aislados del entorno social. Con esas observaciones, el juzgado ordenó en noviembre el traslado de los tres niños a un centro de acogida, permitiendo a la madre permanecer con ellos.

La decisión provocó un fuerte impacto mediático y político en Italia. Según Reuters, varios sectores criticaron presuntas presiones políticas en torno al caso, mientras que más de 150.000 personas firmaron peticiones digitales para que los niños regresaran con sus padres.

Un debate sobre derechos, seguridad y vida autosuficiente

Euronews explicó que, para los jueces, la preocupación central no fue el estilo de vida en sí, sino si dicho estilo garantizaba bienestar y seguridad básica para los menores. En Italia, como en la mayoría de países europeos, la educación, la asistencia médica y condiciones mínimas de salubridad son obligaciones legales independientemente del modo de vida elegido por una familia.

De acuerdo con Reuters, las autoridades insistieron en que no se trataba de criminalizar la autosuficiencia, sino de evaluar posibles riesgos concretos derivados del aislamiento, la falta de servicios esenciales y la ausencia de supervisión escolar y sanitaria.

Una familia que eligió vivir “fuera del sistema”

La familia, de origen australiano y británico, había adoptado un estilo de vida off-grid desde 2021, cultivando parte de sus alimentos en un pequeño huerto y utilizando energías renovables para cubrir sus necesidades básicas. Su vivienda contaba con paneles solares para generar electricidad, un pozo como fuente de agua y una zona de compostaje exterior como inodoro.

Defienden que su decisión buscaba autonomía, contacto directo con la tierra y un modelo de crianza alternativo. Según el Corriere della Sera, el lugar era sencillo pero funcional para ellos; sin embargo, los técnicos lo describieron como una “ruina” impropia para menores debido a sus condiciones estructurales.

La vida off-grid: entre ideal romántico y controversia global

Aunque este caso se desarrolló en un contexto muy particular, forma parte de un debate internacional más amplio sobre vivir fuera de la red. La revista Ethic señala que la autosuficiencia se ha convertido en tendencia cultural: redes sociales repletas de hogares en campers, familias que almacenan su propia comida o comunidades que dependen casi por completo de cultivos propios.

El fenómeno tiene múltiples motivaciones: sostenibilidad, búsqueda de autonomía, teletrabajo, temor al cambio climático e incluso, en sectores más radicalizados, rechazo a la autoridad estatal. En Europa, algunos gobiernos como Suecia y Finlandia han publicado guías oficiales para preparar a la población ante posibles crisis, mientras ecoaldeas como Tamera, en Portugal, promueven modelos de vida resilientes ante un colapso futuro.

El caso continúa abierto y la familia ha presentado recursos. Según Reuters, el tribunal deberá volver a evaluar si existen condiciones para que los menores regresen al entorno familiar o si deben mantenerse medidas de protección. El proceso podría prolongarse meses mientras se revisan informes psicológicos, educativos y ambientales.

