Legislador republicano de Indiana promete oponerse a los deseos de Trump tras insulto contra Tim Walz

Un legislador estatal del Partido Republicano en Indiana expresó que se opondría a las propuestas del presidente Donald Trump de redefinir los distritos electorales del Congreso en ese estado luego de que el mandatario usara un insulto, que usa frecuentemente, contra las personas con discapacidades.

En los últimos meses, el líder de la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso buscan en los estados gobernados y legislados por republicanos para que redefinan sus divisiones legislativas, esperando ganar más escaños en las elecciones de mitad de período de 2026.

Texas y Missouri rediseñaron sus mapas. Un juez de primera instancia falló contra la iniciativa en Texas, pero el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente esa orden.

Hasta entonces, los republicanos de Indiana no han tomado la iniciativa y no cuentan con los votos requeridos. En medio del Día de Acción de Gracias, Trump se lanzó a la carga y calificó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, “un completo idiota”.

Esto fue la gota que derramó el vaso para el senador estatal Mike Bohacek, quien declaró su oposición al esfuerzo de redistribución de distritos basándose en las palabras del mandatario republicano.

“Muchos de ustedes me han preguntado cuál es mi postura sobre la redistribución de distritos”, manifestó. “He defendido firmemente a las personas con discapacidad intelectual desde el nacimiento de mi segunda hija. Quienes no me conocen a mí ni a mi familia quizá no sepan que mi hija tiene síndrome de Down. Esta no es la primera vez que nuestro presidente utiliza estas referencias insultantes y despectivas, y sus palabras tienen consecuencias”.

El primer ejecutivo estadounidense se ha burlado anteriormente de personas con discapacidades o ha utilizado un lenguaje capacitista al llamar a sus contrincantes políticos “de bajo coeficiente intelectual”. El caso más conocido fue cuando se burló de Serge Kovaleski, un periodista con discapacidad y ganador del Premio Pulitzer en el año 2015.

Bohacek indicó que Trump necesitaba ser digno de tener una mayoría republicana, informó The Independent.

“Votaré NO a la redistribución de distritos, tal vez pueda usar los próximos 10 meses para convencer a los votantes de que sus políticas y comportamiento merecen una mayoría en el Congreso“.

El insulto del presidente ha tenido cada vez más aceptación en muchos sectores conservadores del país, pese a la presión para eliminar la palabra del vocabulario durante gran parte de la década de 2000.

Trump ha impulsado de manera agresiva la redistribución de distritos antes de las elecciones intermedias de 2026. Los sondeos muestran que el líder republicano es cada vez más impopular y que su partido suele perder el control de la Casa Blanca en las elecciones intermedias. En julio pasado, aseguró que los republicanos tenían derecho a escaños adicionales gracias al éxito de Trump en Texas.

Esto sucedió a pesar del hecho de que históricamente la redistribución de distritos solo ocurre cada diez años luego de que se realiza el censo.

No obstante, el esfuerzo fracasó estrepitosamente. California, que tenía una redistribución de distritos no partidistas, voto abrumadoramente a favor de la Proposición 50, que podría otorgar al estado cinco escaños demócratas adicionales, luego de que el gobernador Gavin Newsom presionara para que se incluyera en la boleta electoral, asegurando que los demócratas debían responder al fuego con fuego.

A pesar del éxito, el Departamento de Justicia (DOJ) demandó a California después de que se diera luz verde a la Proposición 50.

Sigue leyendo: