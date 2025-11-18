Trump mandó a callar a periodista y la llamó “cerdita”

El presidente Donald Trump volvió a generar polémica al bordo del Air Force One al mandar a callar a la periodista Catherine Lucey, de Bloomberg, a quien además llamó “cerdita” mientras le cuestionaba sobre la desclasificación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

El incidente ocurrió el viernes, pero se viralizó este martes en redes sociales, provocando un fuerte rechazo de colegas y medios de comunicación. “Silencio. Silencio, cerdita”, le dijo Trump, apuntando con el dedo a la reportera que buscaba respuestas sobre el contenido de los papeles del caso Epstein.

Trump, a literal pig, at reporter on AF1: “quiet piggy” pic.twitter.com/ml4oLbWn2o — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) November 18, 2025

Condena de medios

La reacción de la comunidad periodística fue inmediata. Jake Tapper, presentador de CNN, calificó el comentario como “repugnante y completamente inaceptable”.

Gretchen Carlson, expresentadora de Fox News, lo describió como “repugnante y degradante”.

Bloomberg emitió un comunicado defendiendo a sus periodistas, destacando que “prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos” y asegurando que seguirán informando de manera justa y precisa.

Un funcionario de la administración Trump dijo a The Guardian que la culpa era de la propia periodista, porque supuestamente “se comportó de manera inapropiada y poco profesional con sus compañeros en el avión”, aunque evitaron decir qué hizo la reportera.

Ataques de Trump a la prensa

El incidente se suma a una serie de ataques verbales de Trump hacia reporteros críticos con su gestión, incluyendo el caso de Mary Bruce, de ABC News, a quien llamó “pésima reportera” y amenazó con retirar la licencia de la cadena.

Esta no es la primera vez que Trump se refiere a una mujer como “cerdita”. Alicia Machado, ganadora del certamen Miss Universo en 1996, afirmó que Trump la llamó una vez “Miss Piggy” y le dijo que debía adelgazar.

Con información de EFE.

