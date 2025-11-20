Donald Trump pide a ABC que despidan a Jimmy Kimmel: “Saquen a ese inútil del aire”

El presidente Donald Trump pidió que ABC retire a Jimmy Kimmel de su programación después de que el presentador lo ridiculizara en su monólogo por la manera en que el mandatario respondió a preguntas sobre los documentos del caso Jeffrey Epstein.

En una publicación en Truth Social, Trump acusó a Kimmel de ser tendencioso y de no tener aptitudes para la televisión.

“¿Por qué ABC, con sus noticias falsas, mantiene al aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMOS ÍNDICES DE AUDIENCIA? ¿Por qué las cadenas de televisión lo toleran? Además, su cobertura es totalmente parcial. ¡¡¡Saquen a ese inútil del aire!!!“, escribió.

La queja surgió poco después de que Kimmel hiciera bromas sobre Trump por los insultos dirigidos a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg News, cuando ella trató de preguntarle sobre la inminente divulgación de archivos relacionados con Epstein.

En su monólogo, el comediante afirmó que el presidente “no está nada contento” y que cada vez que surge el tema, “pierde los estribos”.

“Le dijo ‘Cállate, cerdita’ a una reportera y apenas salió en las noticias. Si un hombre le hablara así a una compañera de trabajo en un video de capacitación sobre acoso laboral, dirías: ‘Ah, eso es excesivo. Nadie haría eso’. Si el piloto del Air Force One se comportara como el presidente, no le permitirían volar el avión“, expresó.

Este enfrentamiento ocurre luego de otra controversia reciente en torno al presentador. En septiembre, ABC informó que Jimmy Kimmel Live! sería retirado “indefinidamente” tras sus comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

La suspensión provocó reacciones políticas, incluyendo la advertencia del presidente de la FCC, Brendan Carr, quien recordó que las televisoras que no “sirvan al interés público” podrían enfrentar sanciones.

Sin embargo, la pausa duró solamente una semana, y el retorno de Kimmel resultó beneficioso para ABC debido a que el primer programa después de la suspensión reunió a 6.3 millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión regular más vista en la historia del show.

En ese episodio, Kimmel criticó directamente las supuestas presiones del Gobierno de Trump para censurar a comediantes.

“No se puede permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión“, afirmó, lo que desató una ovación entre los asistentes.

