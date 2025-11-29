Maduro responde a la orden de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “Es una amenaza”

El régimen de Nicolás Maduro repudió este sábado “con absoluta contundencia” que el presidente de Estados Unidos Donald Trump haya advertido que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad” y criticó que intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” del país.

“Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina”, reza un comunicado difundido en Telegram por el ministro de Relaciones Exteriores Yván Gil.

Además, el régimen chavista denunció que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza que está prohibida de forma clara e inequívoca” por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un “intento de intimidación”.

“Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional”, agrega la nota, que subraya igualmente que este país “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, agregó.

Maduro acusó a Trump de suspender los vuelos de migrantes

En ese sentido, el régimen de Maduro aseguró que con la declaración de Trump, Estados Unidos “ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos”.

“A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13,956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta”, añade la nota, en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Este sábado, Trump publicó en su red social Truth: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, sin aclarar ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El mandatario estadounidense difundió el mensaje después de que el diario The New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con Maduro para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

La noticia de la conversación se conoció un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

