Donald Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

El presidente de Estados Unidos Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro la semana pasada para discutir, entre otros temas, la posibilidad de un encuentro entre ambos, reveló The New York Post, que cita a varias personas con conocimiento directo de la conversación.

La comunicación se produjo pese a que Washington continúa advirtiendo sobre posibles acciones militares en el Caribe.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio estadounidense, la llamada tuvo lugar a finales de la semana pasada e incluso contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio.

En el intercambio, Trump y Maduro debatieron la opción de reunirse en territorio estadounidense, sin embargo, no existen planes formales ni una fecha prevista para que ese encuentro se materialice.

La revelación se conoce pocos días después de que el Departamento de Estado oficializara la designación del Cártel de los Soles como una “organización terrorista extranjera” basada en acusaciones de narcotráfico.

Paralelamente, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe para frenar las operaciones del narcotráfico, aunque altos funcionarios del régimen han reiterado que su objetivo es presionar la salida de Maduro del poder.

Ya a en octubre el New York Times había reportado que Maduro ofreció a Washington participación en yacimientos petrolíferos y otras oportunidades económicas con el fin de reducir las tensiones.

Esas conversaciones colapsaron cuando quedó claro que el régimen no estaba dispuesto a negociar ninguna vía que implicara su salida del poder.

Dos personas cercanas a la administración de Maduro confirmaron al periódico que el contacto directo sí ocurrió, aunque declinaron ofrecer detalles.

Durante la noche de Acción de Gracias, Trump anunció desde Mar-a-Lago que las operaciones antidrogas podrían extenderse pronto a acciones terrestres. “En tierra es más fácil, y eso comenzará muy pronto”, afirmó ante periodistas, acompañado por altos mandos militares.

El gobierno también ha evaluado medidas aún más drásticas, entre ellas la posible confiscación de activos petroleros venezolanos en el exterior. Rubio —figura clave dentro de la estrategia estadounidense contra Maduro— insiste en que el líder venezolano es un presidente ilegítimo.

