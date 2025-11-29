Administración Trump dice que ataques a lanchas en Venezuela son legales tras denuncias por matar a supervivientes

MIAMI – El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió este viernes la legalidad de su primer bombardeo contra una lancha de presuntos narcotraficantes en el Caribe, donde volvió a atacar la embarcación para matar a dos sobrevivientes, según medios estadounidenses.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseveró que “son legales bajo la ley de EE.UU. y la internacional“, sus actuales operaciones en el Pacífico y el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han matado a al menos 83 personas al bombardear más de 20 lanchas desde septiembre.

“Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ‘bombardeos cinéticos letales‘. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidenses”, publicó Hegseth en sus redes sociales.

Sus declaraciones se producen tras reportes del Washington Post y CNN sobre a que en el primer ataque, ocurrido el 1 de septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses se percataron, tras lanzar un primer misil, que dos tripulantes se aferraban en el agua a restos de la embarcación, por lo que atacaron de nuevo para rematarlos.

El comandante a cargo del operativo, según los reportes, ordenó el segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación, en la que en total murieron 11 personas.

Este ataque, el 1 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el Ejército mató deliberadamente a supervivientes“, según las fuentes citadas por los medios.

Pero Hegseth sostuvo que “cada traficante que matan está afiliado a una organización terrorista designada“, por lo que llamó “fabricados, inflamatorios y despreciativos” los reportes de ahora de la prensa.

Este fue el primero de una serie de ataques estadounidenses contra barcos en el Caribe y el Pacífico, en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que el 16 de noviembre trasladó a la región su mayor portaaviones, el USS Gerald Ford.

Además, Washington declaró el lunes como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

