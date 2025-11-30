Cambios en el Seguro Social y Medicare en 2026: Lo que necesitas saber sobre costos y coberturas

El 2026 traerá consigo importantes cambios en el costo del Seguro Social y Medicare, lo que afectará a millones de personas que dependen de estos programas para su atención médica y bienestar financiero. A continuación, te detallamos los principales ajustes que debes tener en cuenta para planificar tus finanzas.

Aumento en las costos del Seguro Social y Medicare

Una parte sustancial del aumento en tu ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social será contrarrestada por el aumento en los costos de Medicare. El prima mensual estándar de Medicare Parte B, que cubre visitas al médico y otros tratamientos ambulatorios, aumentará un 9.7%. Esto significa que la prima mensual subirá de $185 a $202.90 en enero de 2026. Dado que este pago se deduce directamente de tus beneficios de Seguro Social, este aumento compensará parcialmente el ajuste por costo de vida que recibirás.

Aumento en el tope anual para costos de cedicamentos recetados

Si tienes cobertura de Medicare Parte D para medicamentos, el límite de gasto anual que tendrás que pagar por recetas aumentará en 2026. El límite máximo anual de gasto en medicamentos recetados subirá de $2,000 a $2,100. Una vez que alcances este límite, Medicare cubrirá el resto de los costos.

Precio: El límite anual de gasto para medicamentos será de $2,100.

Aumento en el deducible de la parte D

El deducible es la cantidad que debes cubrir de tu bolsillo antes de que Medicare comience a cubrir los medicamentos. En 2026, este deducible aumentará de $590 a $615. Una vez alcanzado este deducible, deberás seguir pagando tus medicamentos hasta alcanzar el límite anual de $2,100, después de lo cual comenzará la cobertura de coinsurance del 25%.

Riesgos financieros de la deuda médica

A pesar de los intentos previos para proteger a los consumidores, la deuda médica pendiente puede afectar tu puntaje crediticio cuando solicites préstamos, tarjetas de crédito o alquiles una propiedad. Un fallo judicial reciente eliminó una regulación que impedía que la deuda médica apareciera en los informes de crédito. A menos que esta decisión sea revertida, las deudas médicas seguirán siendo consideradas al calcular tu puntaje crediticio, y si no se paga, podrían ser enviadas a una agencia de cobranza, lo que afectaría aún más tu situación financiera.

Aumento de costos o denegación de cobertura Medigap

Si tienes un plan de Medicare Advantage y decides regresar a Medicare tradicional, tendrás que elegir un plan de medicamentos Parte D. Además, si deseas comprar un plan Medigap para cubrir lo que no cubre Medicare tradicional, es posible que te enfrentes a aumentos en el costo o incluso la imposibilidad de encontrar cobertura dependiendo de las leyes de seguros de tu estado.

Posibles copagos y recortes en los programas de Medicaid

El nuevo recorte federal en el financiamiento de Medicaid afectará a los programas estatales, lo que puede llevar a que los estados reduzcan la cobertura, los beneficios o incrementen significativamente su propio gasto. En algunos casos, si tu ingreso está por encima del nivel de pobreza, podrías tener que pagar un copago por algunos servicios médicos a partir de 2026 o 2027.

Pérdida de apoyo Financiero para los compradores de seguro

Una de las reformas más significativas para 2026 es la posible eliminación del apoyo financiero para las personas que compran su seguro de salud a través del mercado (healthcare.gov). Esta ayuda financiera, que incluye descuentos en las primas mensuales y créditos fiscales, desaparecería si el Congreso y el presidente no toman medidas para extenderla. Las personas que dependen de esta ayuda y califican actualmente deben contactar a sus representantes para expresar su opinión sobre la extensión de esta asistencia.

Sigue leyendo: