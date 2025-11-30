Con machete en mano roban vehículo de un conductor en Manhattan

Un hombre fue robado por tres sujetos, uno de ellos con un machete, obligándolo a salir de su automóvil estacionado en el centro de Manhattan y escaparon en el vehículo robado, informaron las autoridades.

La víctima, de 27 años, estaba sentado dentro de su Honda CR-V estacionado frente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Manhattan, en la calle W. 11th, cerca de Waverly Pl., en West Village, cuando dos de los ladrones abrieron la puerta del lado del conductor, que estaba sin seguro, y lo obligaron a salir del auto poco antes de las 5:00 de la mañana del 19 de noviembre.

Para asegurar el robo y que el propietario del vehículo no opusiera resistencia, el tercer sujeto se le acercó y blandió el machete para amenazarlo, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El sospechoso con el machete y otro de los ladrones se subieron a la camioneta y se fugaron a toda velocidad, con dirección hacia el oeste por la calle W. 11th, dejando atrás al tercer criminal, quien escapó hacia el este, según los funcionarios.

El miércoles, NYPD publicó imágenes de los ladrones de autos y pidieron la ayuda del público para identificarlos o dar con su paradero. Los oficiales describieron a los tres delincuentes como sujetos de tez clara, informó Daily News.

El hombre que empuñaba el machete fue visto por última vez con una chaqueta gris, jeans rotos y zapatos blancos. El sujeto que se fugó a pie fue visto por última vez con ropa oscura y zapatillas Nike azules y blancas.

Los vehículos Honda CR-V, particularmente los modelos más viejos, son blancos habituales para los ladrones de automóviles.

Pese al descarado robo de autos con machete, la 6.ª Comisaría del West Village está entre las más seguras de la ciudad de Nueva York.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a Crime Stoppers al (800) 577-TIPS. Todas las llamadas se mantendrán confidenciales.

