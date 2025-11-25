Hispano quedó atrapado en auto que trataba de robar en restaurante en NJ: acusación tragicómica

En un giro inesperado durante un robo en Nueva Jersey, el presunto ladrón Jeison Henríquez Sánchez de 19 años se quedó atrapado en el vehículo que intentaba robar.

La policía de Hamilton Township informó que, tras cenar el jueves, el dueño de una camioneta estacionada frente al restaurante Longhorn Steakhouse descubrió a un presunto ladrón dentro del vehículo.

De acuerdo con Greg Van Gilder, del Departamento de Policía de Hamilton Township, la camioneta había tenido problemas mecánicos con las puertas, y el único que sabía cómo abrirlas correctamente era el dueño. Estos problemas sin duda sorprendieron al sospechoso, residente de Pleasantville.

“Se puede entrar, pero no se puede salir a menos que alguien te abra desde afuera”, declaró el dueño de la camioneta a la policía, según un video de la cámara corporal obtenido en exclusiva.

Henríquez dijo que había pensado “que era el vehículo de sus padres, lo cual resultó ser falso, y fue detenido sin incidentes”, afirmó Van Gilder. En las imágenes de la cámara corporal se le escucha decirle al agente que todo había sido un “gran malentendido” mientras lo esposaban. El agente le respondió que podía “explicárselo a un juez. Está usted arrestado”. La policía informó que Henríquez también tenía órdenes de arresto pendientes por cargos no relacionados.

Si bien la policía recomienda no dejar objetos de valor en el auto, este caso fue muy particular. “Fue inusual. Normalmente, en los robos de autos, la gente entra y sale rápidamente”, dijo Van Gilder. “Nuestro mensaje siempre es: no dejen objetos de valor en su vehículo. Y siempre cierren sus vehículos con llave”. En esta ocasión, la investigación se resolvió de inmediato, sin necesidad de seguir más pistas, resumió NBC News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Previamente este mes Randy Colón, joven de 24 años, fue arrestado como sospechoso de haber atropellado fatalmente a un anciano con un auto robado en Long Island (NY). En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo ajeno en Camden (NJ).