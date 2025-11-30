Vanessa Hudgens da a luz a su segundo hijo con Cole Tucker

La actriz Vanessa Hudgens dio a luz a su segundo hijo con el beisbolista retirado Cole Tucker. La estrella de High School Musical anunció la noticia a través de sus redes sociales el sábado 29 de noviembre y compartió tiernas fotografías con sus seguidores.

“Bueno… lo logré. ¡Tuve otro bebé!. Qué aventura tan loca es el parto. Un gran saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que pueden hacer nuestros cuerpos”, escribió Hudgens en una publicación en Instagram junto con fotos desde el hospital.

La famosa actriz y el bebé se encuentran en buen estado de salud tras el parto. Sin embargo, la ex estrella de Disney dijo que durante el nacimiento de su segundo hijo se reventó un vaso sanguíneo de su ojo.

Hudgens y el jugador de béisbol retirado anunciaron el embarazo el pasado 12 de julio a través de sus redes sociales, un año después del nacimiento de su primer hijo. En ese momento, la artista compartió una serie de fotos presumiendo su panza de embarazada. ¡Segunda ronda!”, escribió Hudgens en el pie de foto.

Vanessa Hudgens y Cole Tocker hicieron oficial su relación en febrero de 2021 y se casaron en México en diciembre de 2023. Aunque ha pasado más de un año desde el nacimiento de su primer hijo, la pareja ha decidido mantener su identidad bajo total reserva.

La historia de amor de Vanessa Hudgens y Cole Tucker comenzó durante la pandemia por covid-19 cuando ambos coincidieron en una llamada de meditación. “Yo estaba en ese Zoom con mi amiga, y empecé a preguntarle disimuladamente, sobre quién era él, y ella nunca lo había visto antes. Así que procedí a buscar dentro de la sesión de Zoom para averiguar su nombre y lo encontré en Instagram y él me envió un DM al día siguiente”, recordó Vanessa en unas declaraciones retomadas por Vogue.

Vanessa Hudgens ha tenido solo relaciones largas en el pasado. La actriz comenzó a salir con Zac Efron, su coprotagonista de High School Musical, desde 2005 hasta 2010. Luego comenzó a salir con el actor Austin Butler desde 2011 hasta 2020 y finalmente se casó con Cole Tucker en 2023.

Sigue leyendo:

Conoce el lugar donde Vanessa Hudgens y Cole Tucker se casaron

Vanessa Hudgens comparte fotos y detalles de su boda con Cole Tucker

Está en venta antigua casa de Vanessa Hudgens en Studio City