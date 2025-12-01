Cuarenta años después, persiste el impacto desigual del VIH — y nos negamos a aceptarlo

Hace cuarenta años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron por primera vez que las personas negras e hispanas se veían afectadas de manera desproporcionada por el VIH. Hoy —cuatro décadas después— esas disparidades persisten, y para las comunidades Transgénero, de Género No Conforme y No Binario (TGNC/NB), se han vuelto aún más profundas.

Esa realidad debería indignarnos a todos. Porque lo que antes fue una emergencia de salud pública se ha convertido en una prueba de nuestra voluntad colectiva — una pregunta de si realmente creemos que la salud de cada uno de nosotros merece la misma protección. Debemos esforzarnos mucho más, especialmente por las personas TGNC/NB cuyas experiencias con demasiada frecuencia se borran tanto en las políticas como en la práctica.

En 2025, sabemos más sobre el VIH que nunca antes. Contamos con potentes herramientas de prevención como la profilaxis preexposición (PrEP), incluidos los inyectables de acción prolongada, y la profilaxis posexposición (PEP). Tenemos tratamientos eficaces que permiten a las personas que viven con el VIH llevar vidas largas y saludables, y suprimir el virus hasta hacerlo indetectable e intransmisible. Y sabemos cómo poner fin a la epidemia: garantizando un acceso amplio y equitativo a las estrategias de prevención, tratamiento y atención que ya sabemos que funcionan.

Y, sin embargo, en Nueva York y en todo el país, las comunidades negras e hispanas/latinas —especialmente los hombres gais y bisexuales negros e hispanos/latinos, las mujeres transgénero y cisgénero de color, y la juventud de color— siguen soportando la mayor carga de esta enfermedad. Aunque las personas negras e hispanas/latinas representan solo el 12% y el 19% de la población estadounidense respectivamente, las personas negras representan el 39% de los diagnósticos de VIH y el 40% de las personas que viven con el VIH, mientras que las personas hispanas/latinas representan el 31% de los diagnósticos de VIH y el 26% de las personas que viven con el VIH, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para las personas TGNC/NB, particularmente las mujeres transgénero de color, la prevalencia del VIH sigue siendo inaceptablemente alta.

Estas disparidades no existen debido a las decisiones personales de las personas. Existen porque los sistemas han fallado — sistemas arraigados en el racismo, la transfobia, la xenofobia, el estigma y el abandono estructural. Sistemas que continúan financiando insuficientemente a las organizaciones con liderazgo TGNC/NB y pasan por alto soluciones creadas por las propias personas más afectadas. La omnipresencia de estas injusticias en las instituciones, políticas y prácticas de los Estados Unidos fue lo que llevó a la gobernadora Hochul a crear una Agenda de Equidad para “proteger los derechos fundamentales de todos los neoyorquinos y ampliar la oportunidad para que personas de todos los orígenes, creencias e identidades persigan el Sueño Neoyorquino”, lo cual incluye lograr una salud óptima para los neoyorquinos negros e hispanos/latinos. Esa promesa debe extenderse plenamente a las comunidades TGNC/NB — no de manera parcial, no de manera simbólica, sino con inversión y acción significativas.

En Amida Care, Callen-Lorde Community Health Center, Destination Tomorrow, la Comisión Latina contra el SIDA y la National Black Leadership Commission on Health, hemos visto de primera mano cómo las inequidades en el acceso a la atención médica, vivienda, educación, ingresos, servicios de salud mental y apoyos sociales perpetúan la epidemia de VIH. También hemos visto lo que sucede cuando invertimos en atención culturalmente competente y dirigida por la comunidad: la gente se hace la prueba, la gente recibe tratamiento y la gente prospera.

En este Día Mundial del SIDA, podemos celebrar los avances en el tratamiento médico como prevención eficaz. También podemos reconocer la importancia de programas como Medicaid y Ryan White, las pruebas rápidas y de rutina, los esfuerzos de reducción de daños y las iniciativas de “Poner Fin a la Epidemia del VIH” como enfoques inteligentes y exitosos. Al mismo tiempo, los recortes recientes y propuestos a estos programas amenazan con ralentizar o revertir el progreso que hemos logrado. Ahora más que nunca, es importante garantizar que ese progreso llegue a todas las personas.

Por eso pedimos una acción urgente y coordinada en todos los niveles de gobierno y de la comunidad para enfrentar estas disparidades de frente. Debemos:

• Continuar invirtiendo en atención médica comunitaria y culturalmente receptiva, incluida la atención de afirmación de género, que reconozca las experiencias y necesidades únicas de las personas TGNC/NB.

• Ampliar el acceso equitativo a la prevención y el tratamiento, incluida la PrEP, la PEP y la atención del VIH, abordando el estigma (homofobia, transfobia y xenofobia) y las barreras económicas.

• Financiar servicios de vivienda, asistencia alimentaria, salud mental y reducción de daños con una perspectiva de equidad TGNC/NB, porque el VIH no es solo un problema médico — es un problema de justicia social.

• Centrar el liderazgo de personas negras y morenas, incluidas personas LGBTQ+, mujeres, jóvenes y personas con experiencia vivida en el diseño de estrategias de prevención y atención del VIH.

• Proteger la financiación de Medicaid, Ryan White, la investigación, los centros de salud comunitarios, las organizaciones comunitarias y las organizaciones que brindan servicios vitales de educación y apoyo social a las comunidades TGNC/NB.

Cada estadística sobre el VIH representa a una persona — un hijo, una hija, un amigo, un vecino — cuya salud y dignidad importan. Cada política retrasada, cada clínica con fondos insuficientes, cada comunidad pasada por alto profundiza una injusticia que ha durado generaciones. Los recortes en la financiación de Medicaid solo empeorarán el impacto del VIH en las comunidades de color.

Podemos conmemorar el Día Mundial del SIDA, pero no podemos permitirnos conmemorar otra década de disparidades. La ciencia es clara, las herramientas están aquí y la necesidad es urgente. La única pregunta que queda es si actuaremos. Estamos cada vez más cerca de acabar con la epidemia para todos, pero debemos seguir avanzando hacia ese objetivo.

En Amida Care, Callen-Lorde Community Health Center, Destination Tomorrow, la Comisión Latina contra el SIDA y la National Black Leadership Commission on Health, estamos comprometidos a construir un futuro donde la raza, la identidad de género, la sexualidad, el estatus migratorio o económico, la capacidad física o mental, o el código postal de una persona no determinen sus resultados de salud. Poner fin al VIH significa poner fin a la inequidad — y eso comienza con todos nosotros.

El tiempo para reflexionar ha pasado. El tiempo para actuar es ahora.

Por Guillermo Chacón, Presidente, Comisión Latina sobre el SIDA; Sean Coleman, Fundador/CEO, Destination Tomorrow; Joe Pressley, Vicepresidente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales, Amida Care; Kimberleigh Joy Smith, Vicepresidenta Ejecutiva de Políticas Públicas y Comunicaciones, Callen-Lorde Community Health Center; y Shirley Torho, Presidenta y CEO, National Black Leadership Commission on Health